中山商圈百貨 改裝火拚

2018年07月17日 04:11 中國時報 郭家崴 、 林欣儀 （靜宜大傳實習生） 報導（靜宜大傳實習生）

新光三越台北南西店1館施舒雅有手足美甲療程室。（蘇蔓攝）

新光三越台北南西店1館3F改裝後空間寬敞明亮，全新引進DOUCHANGLEE。（新光三越提供）

誠品R79首度推出「地下閱讀職人選」，21位誠品閱讀職人每2個月更新推薦書籍。（誠品提供）

新光三越台北南西店1館和3館總坪數約1萬4000坪，這次共6000坪改裝，將近一半更新，此圖為3館。（新光三越提供）

台北中山商圈百貨大改造、點燃戰火，是百貨今年最熱門的話題之一。新光三越台北南西店2館租約到期後，1館和3館從4月起改裝，周年慶前後擴及14個樓面、6000坪、300個品牌，當中涵蓋女裝、餐飲等，全新品牌占1/3，是開業26年來最大改裝；誠品南西接手原南西2館，則預計第3季開幕。

逾3成新品牌露臉

兩館改裝後，新光三越南西店定位更分明，1館鎖定全客層，風格更具質感，像原2館移至1館2F的Miacucina，5月至今業績成長2位數；施舒雅仍維持百坪規模，9F有獨家的保養品專櫃、10F是美容沙龍，10間療程室有手足美甲、眉睫、Head Spa等，其中2間是男士專用療程室；3館對準18至35歲千禧世代，走向更潮。

新光三越南西店1館3F少淑女裝昨也重新開幕，集合21個上班族服飾品牌，並引進設計師品牌DOUCHANGLEE、獨家La Chatelet配飾等5新櫃。1館8F全新概念的戶外休閒、運動、旅行8月1日開幕，並在欣葉外加入瓦城；B1對準質感文青，在少女裝外增加無印良品8月2日開幕，9月13日再開檀島和春水堂，人氣餐飲分駐重點樓面。

誠品R79每月達150萬人次

3館更動最大，9個樓層除8F GB鮮釀餐廳外全面翻新，5F改為運動、6F整層是UNIQLO；B1將成為美食街，9月25日登場，20個品牌會有7個百貨獨家、6個首度落地的全新店家，南西店店長李淑娟表示，周年慶前兩館餐飲占比可超越10％。

誠品也搶食中山商圈，誠品R79去年7月15日試營運、8月7日開幕，全長近300公尺，是全台最長的書街，開幕至今每月平均150萬人次造訪，每月平均舉辦20場文化活動，周周有「書街沙龍」開講；目前圍籬裝修的誠品生活南西新店預計第3季開幕，相關規畫尚未透露。

(中國時報)