試車報告－LEXUS ES大器 167萬元起跳

2018年07月17日 04:11 中國時報 陳大任 、藍詩孟（文化新聞實習生） 報導、藍詩孟（文化新聞實習生）

ES 250旗艦版方向盤為真皮包覆原木，並具備換檔撥片。（陳大任攝）

ES 250旗艦版配12.3吋LED顯示幕，並內建中文衛星導航。（陳大任攝）

ES後座寬敞舒適，車門有遮陽簾，旗艦版配備全景式天窗。（陳大任攝）

國內豪華進口中型房車再掀戰火，和泰昨（16日）發表大改款LEXUS ES系列，外觀不僅向LS旗艦看齊，顯得更為大器，安全配備也加碼配置，入門款不漲反降、167萬元起跳，以進口豪華車來說，售價相當具有競爭力，再加上增加50mm軸距放大車室空間，不單適合中產階級升級購買，旗艦版甚至已具備後座型買家車款的氣勢。

上市前我們先試到ES 250旗艦版，第一眼看到它覺得好大，的確，車長已達4975mm、車寬為1865mm，但是車高降5mm，且軸距更加長了50mm，設計師成功讓車身外觀看起來更為霸氣，車頭雖與大哥LS旗艦有著相同的家族特徵，但新型紡錘型水箱護罩的識別度卻大大提升，一眼就能看出是全新車款。

ES 250旗艦版配置2.5L引擎，廠方運用F1動力科技來增加燃燒效率，大幅提升38％，實際開起來可以感受引擎運轉寧靜，若需要高輸出時，207hp/25.2kgm的最大動力隨時待命，對豪華中型房車來說，已相當充裕。

(中國時報)