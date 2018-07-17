食尚輕斷食 百種蔬果汁搶市

2018年07月17日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

輕斷食符合人性，斷食期間還是可以偶爾聚餐享用美食，不痛苦才能長期執行。（你滋美得提供）

健字號新淨寶，加上百種蔬果，以百年古法釀製的大鶴酵素，是時下時尚優質的輕斷食組合。（你滋美得提供）

輕斷食從英國BBC節目提出後，迅速在歐美成為一股健康風潮。（你滋美得提供）

有嘗試過斷食養生療法嗎？它雖被認定對生理調節有幫助，但身體挨餓大不易，加上要搭配蔬果精力湯，準備起來費時費力，既麻煩又痛苦，讓許多人半途而廢。「無痛輕斷食」席捲歐美明星超模，若要連續幾天不吃，你能忍耐多久？

英國BBC紀錄片提出間歇性斷食，1周內選不連續的2天實行輕斷食，其他5天則正常飲食，在歐美日吹起一股熱潮，碧昂絲、班艾佛列克等巨星皆嘗試過。該時尚「輕斷食」，就是1周選2天，三餐控制在600大卡以內，並以低熱量輕食搭配「蔬果精力湯」即可；或者每天早餐以「蔬果精力湯」搭配一顆水煮蛋，飽足又補充能量，每周至少減少5000大卡攝取量，輕鬆找回曼妙自信。

美國蔬果精華 獲健字號認證

不需耗時費力打蔬果精力湯，你滋美得引進的「美國進口-新淨寶」，加上「日本進口-大鶴酵素」，就是最佳的天然蔬果精華。其中「新淨寶」來自美國五星級農場所種植的17種零汙染蔬果所研製，並通過國家最高標準的健字號認證；「大鶴酵素」則是日本百年澤田大廠，用100種蔬果，耗時720天釀製的天然蔬果酵素液。兩者搖勻飲用，一杯美+日蔬果精力湯只要20秒，就能喝到117種蔬果精華，飽足又高營養，不必擔心挨餓沒體力。

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(中國時報)