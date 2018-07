2018年07月17日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

TutorABC昨(16)日舉行「百人百堂英語大挑戰」活動,並邀請哈孝遠、151林彥君擔任活動大使,2人身高差距50公分,站在一起凸顯「最萌身高差」,並自曝當年菜英文糗事。

哈孝遠回憶高中暑假去美國做籃球移地訓練,有間固定會去的餐廳,當時和一位美國「小胖妹」服務生互有好感,對方還誇讚哈孝遠「so cute!」令哈孝遠心花怒放,豈料他連怎麼搭訕的英文都不會講,最後只能說出「Can I have two fried chickens?」令可能萌芽的戀情無疾而終。後來努力學英文後,某天總算可以在國外機場跟地勤理論,讓身材高大壯碩的他,順利安排到安全門前的機艙座位,林彥君聽了羨慕說:「我在國外吵架只會說:『You should say sorry』就沒了。」

