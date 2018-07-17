Folli Follie飾品 為音樂季穿搭加分

Angelina示範Folli Follie草地音樂季的嬉皮時尚造型，搭配民俗風的彩珠串飾。（Folli Follie提供）

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中國時報
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Angelina示範Folli Follie海洋音樂季的清涼性感裝扮，搭配水鑽系列的飾品。（Folli Follie提供）
Folli Follie幸運草水鑽手鍊，3490元。（Folli Follie提供）
Folli Follie珍珠手鍊，2190元。（Folli Follie提供）

台灣的夏天除了戲水消暑，追趕活力四射的音樂季更是不可錯過，即將在7月底開趴的Tomorrowland和貢寮海洋音樂祭，9月接棒登場的Road to Ultra、Creamfields等，暢快搖滾整個夏天，Folli Follie推薦音樂季時尚配件，並邀請陽光女模Angelina示範波西米亞風、清涼海洋風、電音時尚風等音樂季造型。

台灣各大音樂季的場地、音樂類型都不相同，因此造型風格也會有所差異。例如Angelina參加貢寮海洋音樂祭、福隆Tomorrowland電子音樂節，就會以清涼的泳裝外搭藍白條紋的海洋風服飾，隨時可以下海戲水衝浪，身上最好佩戴Folli Follie貼身小巧的水鑽Wonderfly飾品，從事水上活動也不受影響。

參加大佳河濱公園登場的Road to Ultra音樂節，則適合浪漫的波西米亞風的裝扮，佩戴Folli Follie叮叮咚咚的民俗風飾品，或是融入嬉皮風花朵元素的配件，展現獨到的時尚品味。

(中國時報)

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