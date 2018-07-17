2018年07月17日 04:10 中國時報 郭強生

回了學校還要輔導，他想來想去，竟然忘不了那晚。他沒事打量柳宗，覺得他姊姊和他真不像。那晚回了帳篷剛倒下，原來柳宗醒著的，臥著看了他一會兒，問他上哪兒去了？他不知想隱蔽什麼搖搖頭。柳宗和他平行著躺下，呼吸一波一波。他不知道柳宗究竟知不知道這檔子事？有點後悔當初沒告訴他。

那暑假裡，他膽子大了些，敢穿緊一點的褲子和靴子，衣服更是鮮亮的黃、藍或耀眼的白，大家都不認為看著會不順眼。有時下午泡一下「小美」，走一走書城，柳宗也跟他一塊兒，晚上則約個進度溫習功課，約莫兩個月，就那樣過了。他忘了再提露營的事，沒想到註冊前幾天，柳瓏又打電話來。

第一、二通他沒接，第三通握了聽筒沒開口。到底柳瓏比他大，毫不在乎地說自己的。話裡沒提到柳宗，他心有旁騖；問他柳宗在不在？果然不在。柳瓏約他看電影，他一時沒想到該怎麼引退，慌慌張張搭了句「看哪家？」掛了電話，還呆了幾分鐘，抓了書，就往圖書館去找柳宗。仍然是夜，緊緊抱住了閱覽室的四面大玻璃窗，他逃命似地在柳宗對面坐下，見柳宗看到自己那副德行的驚惶。他沒心情看書，完全在看柳宗，覺得心定了些。柳宗有時抬起臉想問題，迎著他就微微一笑──那表情竟像柳瓏！

開了學，他們班換了教室，靠了大馬路的那一棟。一窗子都是綠，只是下午會西曬。班上有人驚問現在是高幾了！他竟然還是用原子筆把年級塗成三槓。有人則不勝依依地說起和自己天長地久的女孩，在暑假裡怎樣度過了最後一次約會，約定了明年台大見，這似乎有點過分。有些人則還在剪不斷理還亂地苦惱著，真正丟不下了！他覺到班上同學長大了，只是自己仍舊慢別人一拍。他自己都想不清，怎麼和柳瓏出去得就那麼隨便了？他還拿不定主意，平常依賴旁人慣了，不適應擔任起這麼一個角色。

高三不比往常，真的要拚命的。念著都會忘記，為什麼要念，機械而且麻木。他的功課在一起步沒穩下來，一連幾個月都漂浮不定，失常得很。當然這和他的心情及生活脫不了干係。

他一直想起和柳宗在圖書館K書的晚上，他們到了十點，搭了○東在台北繞大圈，雖然是夜裡了，可是多了個伴便不怕。他們挑靠後的雙人座，出了圖書館就不談功課，拉開窗子，真的是好風如水。

柳宗說話依舊是慢慢地，有時眼光直投向窗外，不朝他看，可是他靜靜地聽，時針滴答滴答流過耳際，他們的日子，確實是在倒數呵！柳宗教他快快收心，挑個整數的日子，三百二十啦，三百整啦……仔細地望望自己的前程。（待續）

(中國時報)