選舉到 幽靈人口蠢動

選舉日逼近，部分鄉鎮出現「人口淨流入」現象，檢警調嚴陣以待。（本報資料照片）

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中國時報
／屏東報導

選舉日近，幽靈人口蠢蠢欲動！屏東縣人口長期負成長，遷出也一直大於遷入人口數，還導致立委名額從應選3席掉到2席，不過從4月開始竟出現部分鄉鎮「人口淨流入」現象，每月都增加上百人，由負轉正，讓人很難不聯想與年底選舉有關。由於3大離島金門、澎湖、馬祖到新北市坪林皆曾爆發重大幽靈人口事件，影響選舉結果，檢警調對屏東縣異常狀況，嚴陣以待。

馬祖10％選民 曾被告投票部隊

金馬澎、新北坪林 皆曾爆發弊端

屏東縣人口自然增減與社會增減長期都是赤字，從1997年最高峰91.3萬人，減至上個月82.8萬人，連帶影響下屆立委選舉名額由3人減至2人。不過，4月社會增減開始出現黑字，4到6月遷入人口均大於遷出人口，每月移動人口分別增加240人、235人、111人，因死亡人口數比出生人口數高，全縣總人口數還是在減少中。

最引人注意的是新埤鄉，因人口去年底跌破1萬人，除了統籌分配款將減少，也影響年底選舉鄉民代表名額由11席減至7席，地方因此發動「搶救人口大作戰」，鼓勵鄉親們把戶口遷回鄉內，尤其是到外地讀書的學子，幫助鄉內度過「人財兩失」的危機。

人少到立委掉1席 屏縣人口反遞增

以往鄉內的遷出入人口每個月都只有10位數，不過經過號召後鄉親們大動員，成功在5月24日的大限日把鄉人口拉高超過1萬人，順利度過危機。其中4月的遷入人口高達210人，是一舉拉高人口的關鍵。

地方人士指出，以往只要到了選舉年，人口移動頻率一定會增加，直到截止日前都會出現。屏東縣選委會第一組組長伍文玲說，根據選罷法規定要在該選舉區繼續居住4個月以上者，才能成為選舉人，今年選民必須在7月24日前（含）入籍才有投票權。

至於選舉前遷戶口是否涉及「幽靈人口」？屏東地檢署主任檢察官林俊傑表示，人民有遷徙自由，幽靈人口是「事實認定」的問題，根據《刑法》第146條第2項，要有意圖使特定候選人當選的虛偽遷徙戶籍者，才能認定。

7月24日大限前 投票部隊恐大遷徙

他說，每到選舉年，檢警調一定都會特別注意幽靈人口問題，若有人檢舉或發現人口異常增加，一定會進行偵查，不過初期都以勸導為主。新埤鄉保衛戰則是特殊案例，保住席次是不是有「針對特定候選人」必須再確定，若保住席次後再遷出應該就沒問題。

地方人士則表示，有些鄉親是受到人情請託，遷戶口幫熟識候選人拉高票數，沒有對價關係很難說是幽靈人口。

(中國時報)

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