賭場合法化 日本拚本周過關

2018年07月18日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京17日電 ／東京17日電

日本國會17日審議由「國際觀光產業振興議員連盟（IR議連）」推動的《包括賭場在內的綜合型休閒設施（IR）整建推動法案》（博弈特區法案），致力推動賭場合法化。執政的自民黨力拚在本屆國會閉幕的22日之前讓法案過關。

安倍推博弈特區 大阪積極

日本首相安倍晉三推動「觀光立國」政策，2020年以前訪日外國旅客人數要達到4000萬人、2030年達6000萬人。執政黨內認為，達成此目標的必要條件是開放博弈特區。

執政黨致力推動賭場合法化，擬設置包括賭場、飯店、購物中心、展覽會場、溫泉等娛樂設施在內的綜合型休閒設施，也就是所謂的博弈特區。

在野憂染黑染黃 賭惑人心

博弈特區的構想為，先由地方公共團體向日本政府的主管單位提出申請，再由地方公開招募、遴選經營博弈的民間機構。但博弈特區必須接受中央政府及都道府縣的公安委員會和警察機構管理、監視，以避免非法行為。

日本內閣會議於4月27日通過IR實施法案，儘管法案在國會上未過關，但各地方自治體都開始積極爭取設置IR特區，期待能為地方上拓展財源。最積極的是大阪，大阪府和大阪市計畫在大阪灣的人工島夢洲設IR特區，且配套爭取申辦2025年的萬國博覽會，希望兩項大工程的基礎設施能同時動工建設。

日本全國可能獲准設置IR特區的最多只有3處，最快要2020年度以後開業，如果延宕的話，可能於2023至24年度，甚至2027年度以後才能開業。

設置博弈特區雖是增加財源最有效、快速的方法，同時可望引進觀光人潮，創造工作機會，相對的，博弈特區可能使地方上環境、人口複雜化，與黑道和風化業掛鉤，在野黨更擔心使民眾因沉迷於賭博罹患賭博依存症。

濟洲島業績慘澹 引以為戒

博華太平洋國際控股有限公司（Imperial Pacific International Holdings Limited）副總裁大衛（David Bonnet）17日在FCCJ（日本外國特派員協會）的記者會上對日本設博弈特區持樂觀看法，日本的目標應該不是招攬觀光客，而是吸引訪日觀光客增加消費，首要目標當然是大陸觀光客，故日本還要維持好與大陸的關係。南韓濟洲島的賭場曾因受大陸的杯葛而業績慘澹，日本應引以為戒。

安倍17日在參議院內閣委員會上接受質詢時表示，「日本型IR特區將為觀光、振興地方經濟、創造就業機會帶來很大的效果。」

(中國時報)