傳府找陳維昭 重啟校長遴選

2018年07月18日 04:10 中國時報 李侑珊 、 崔慈悌 ／綜合報導 ／綜合報導

葉俊榮上任教長後，解決台大校長案乃優先任務，從傳出高層向台大使力及遴委換將，似顯示葉的確是「政治派任」。（陳信翰攝）

新任教育部長葉俊榮甫上任，隨即表達對台大校長人事案立場，並要求台大重啟遴選，近日傳出府院高層找上台大前校長陳維昭，同時也向台大人事室放話，盼兩方能協助重新遴選校長，且候選人必須排除台大財金系講座教授管中閔，坐實葉接任教長為「政治派令」，主要任務依舊為「拔管」。

知情人士指出，民進黨政府要求台大重啟校長遴選，態度非常堅定，近日不只府方高層找上陳維昭，盼與陳合作，結合校內外勢力重啟遴選，政院人事行政總處上周舉辦一場研習會，台大人事室主任黃韻如受邀出席，一名府院高層也在會議上向黃傳達此事。

內外結合 府方態度堅定

該知情人士指出，葉俊榮對外強調，處理台大校長人事案關鍵期在1至2個月間，台大醫院及台大電資學院也在同樣時間內，出現主管人事異動，同時傳出，府方盼與陳維昭合作企圖，以推翻本次校長遴選結果，並重啟遴選，顯然葉俊榮任教長的政治派令，首要任務沒其他，就是「拔管」。

兩大派系 出現人事異動

台大醫院及台大電資學院，作為台大校內主要兩派系，過去遴選校長皆由這兩方爭奪，近期也傳出這兩大校內系統出現人事異動，新任主管將在最近1、2個月上任。

一名台大教授透露，台大醫院方面，同樣擔任台大校務會議代表、校長遴選委員，台大醫院院長何弘能因屆齡65歲，原本可能8月退休，最近傳出獲留任至明年2月；此外，電資學院近期選出新院長，即台大副教務長張耀文。電資學院院長任期3年，原院長陳銘憲也投入本屆台大校長遴選，近期卻表明不續任院長一職。

張耀文表示，在陳銘憲表達不續任後，電資學院在2、3個月前便啟動院長遴選，共4名候選人參加，經院內投票後，最後選出3人給代理校長郭大維圈選，相關作業6月底結束，他獲圈選，將於8月1日上任。

陳維昭黃韻如 皆未回應

記者嘗試聯繫陳維昭和黃韻如兩人，黃韻如接起電話時，急忙回應「不知道」，強調不清楚此事，隨即便掛上電話；至於陳維昭，記者連兩天多次打電話並傳簡訊聯繫，但都未獲回應。

儘管蔡英文曾表示，此案尊重教部專業決定，但據知蔡英文和行政院賴清德都相當重視此案，曾在黨內多次研商。總統府昨對此僅低調表示，「沒有聽說」。

(中國時報)