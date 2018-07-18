新聞透視－尊重程序先聘任 再依法止爭

2018年07月18日 04:10 中國時報 李侑珊

民進黨政府窮盡力量，不惜折損兩任教長，依舊堅持台大重啟校長遴選，不只引來傷害「大學自主」輿論批評，重創台灣高教，傷及執政黨政治資本，更耗損社會資源，不禁讓人質疑，政府到底為什麼這麼堅持「拔管」？

台大1月5日遴選新任校長，迄今超過200天，民進黨政府為「拔掉」擁有藍營官員背景的新校長管中閔，可說極盡所能，先為管扣上種種違法事證，經各界查證後，發現管並無涉不法，反扯出許多現任民進黨官員違法事證，但政府無意回頭，不只不願承認做出錯誤判斷，不尊重程序，且利用各方勢力讓遴選案複雜化。

反管與挺管的意識形態之爭，從校園蔓延到社會，教授被迫選邊站，師生彼此爭論，輿論爭議不休，人民情感被撕裂，連兩岸正常學術交流也被斷送，台灣高教龍頭台大變成群龍無首，無法擘劃長期發展與世界高教爭鋒，台灣高教遭受前所未有衝擊。

為此，國內公私立大學校長也罕見聯手呼籲，尊重台大遴選結果，連國內學術最高殿堂中研院也破天荒通過提案，「關於國立大學校長遴選制度與遴選結果，請教育部遵照大學法規定及精神，執行校長聘任事宜」，直指政府做法不當。

新教長葉俊榮16日上任時坦言，台大校長爭議已成「教育部和台大兩列火車對撞」，顯然雙方各持己見下，對台大學生、台灣高教、甚至執政黨都造成傷害。

卡管案已折損兩教長，葉俊榮說，兩個月內解決台大校長遴選案，並提出解套三作法，但又以「獨董問題確實具重大明確瑕疵」，強烈暗示台大重啟遴選，不啻讓教育部和台大又陷既有僵局。

台大遴委會及校務會議都已確認管獨董身分沒問題，而新教長又將管能否接任定調為獨董身分問題，那麼教育部就應回歸法制，讓司法判定台哥大獨董身分是否違法；司法判定前，教育部則應尊重大學自主，同意台大透過合理且合法程序選出的新校長，讓管中閔上任，弭平社會紛爭，別再浪費社會資源了！

(中國時報)