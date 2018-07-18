陳保基不解 請府把理由說清楚

2018年07月18日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

新任教長葉俊榮甫上任，便將台大準校長管中閔任台哥大獨董一事，再扣上違法帽子，昨更傳出府方高層介入說法，對此台大教授批評，政府若想台大重新選校長，要把理由說清楚。

前農委會主委、台大動物科技系教授陳保基認為，葉俊榮甫任教長，隨即為台大校長事件與管中閔定調，貼上違法標籤，要求台大重啟遴選，「一上去就在走老路，完全沒往前走，怎麼看都沒有解決問題的跡象。」

陳保基說，台大校務會議及遴委已認定管任台灣大哥大獨董沒問題，政府卻仍堅持「拔管」，導致兩任教長下台，「新教育部長就要有新作法，不應繞來繞去！」

陳保基指出，中研院勢力在本次台大校長案，同樣扮演關鍵角色，即中研院長廖俊智同樣任遴委，中研院副院長周美吟參加校長遴選，既然中研院可不用迴避，代表政府判定台大遴選結果不合理，宛如雙重標準，因此府方如想台大重新選校長，就要把理由說清楚。

一名台大教授指出，過去200多天「卡管」過程中，教部對管提三大「罪狀」，第一項學倫案是烏龍一場，爆料的民進黨立委張廖萬堅，反被發現論文抄襲；至於赴陸講學，查明管無不法，反燒到葉俊榮、陳明通及「卡管」台大教授陳炳煇；為了「拔管」，政治操作最後只好回到獨董「程序瑕疵」。但1月31日台大遴委會再次召開7小時會議，也完成「補正」，所有與會委員在充分知悉獨董及公文程序等資訊下，具名共識支持1月5日管當選台大新校長決議，「不知教育部還在堅持什麼？」

台大遴委會強調，立場從未變，「依法行政，尊重大學自治」仍是不容妥協原則。遴委會發言人袁孝維說，新教長葉俊榮同樣為台大教授，也是法學專家，會內期待葉部長依法行政，尊重大學自治精神及遴委會決議，盡速聘管中閔教授為台大新校長。

(中國時報)