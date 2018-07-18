台大生提假處分 先聘管為校長

16日有台大學生向台北高等行政法院提「定暫時狀態假處分」，在訴訟判決確定前，應聘管為校長。圖為台大校園內力挺「大學自主」布條。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導

教長葉俊榮認定台大校長遴選案有瑕疵，讓許多台大人失望，之前提出訴願的台大學生，16日向台北高等行政法院聲請「定暫時狀態假處分」，主張訴訟判決確定前，應聘任管中閔為台大校長。不過台大校方表示，目前沒有跟進聲請假處分的打算。

據《行政訴訟法》，公法上之權利因現狀變更，有不能實現或甚難實現之虞者，為保全強制執行，得聲請假處分。於爭執之公法上法律關係，為防止發生重大損害或避免急迫危險而有必要時，得聲請「定暫時狀態假處分」。

申請「定暫時狀態假處分」最有名例子是2013年9月馬王之爭時，國民黨考紀會撤銷捲入關說案的的立法院長王金平黨籍，王金平當天即委律師向北院提確認黨籍存在民事訴訟，並提假處分、緊急處置，兩天後台北地院確認王金平黨員資格，並得繼續行使國民黨黨員權利。

葉俊榮16日上任教長，他對管案的一番談話，外界解讀是繼續「拔管」，因此台大學生同日向台北高等行政法院聲請「定暫時狀態假處分」，要求訴訟判決確定前，應聘任管中閔為台大校長。不過一般預期，台大學生所提，難有什麼效果。

最有資格聲請假處分的是台大校方。不過，台大主祕李心予表示，目前沒這樣的規畫，之後要進行的事，台大會跟教育部溝通，看能否找出更好解決方案。

(中國時報)

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