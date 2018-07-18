馬祖10％選民 曾被告投票部隊

2018年07月18日 04:10 中國時報 葉書宏 、 陳可文 ／綜合報導 ／綜合報導

廢棄的房屋，根本無法住人，過去還有人設籍，遭法官認為是「幽靈人口」。（本報資料照片）

距年底選舉僅剩4個多月，再現幽靈人口遷移蹤跡，檢警調開始緊盯馬祖、澎湖、金門等3大離島人口變動狀況。談起馬祖的幽靈人口，最著名的是2001年連江縣長選舉，全縣約5000多名選民，竟有10分之1被提告為「幽靈選民」，小小法院湧入數百人，法院成為鄉親們的聯誼聚會場所，當時連上個廁所都得大排長龍。

2001年連江縣長及立委選舉時，檢方共起訴502名「幽靈人口」選民，震驚司法界，也是司法史上妨害投票罪的有名案例，被稱為「502事件」。

房屋毀損傾倒 竟有人設籍

當時檢方發現，馬祖4鄉5島中有不少毀損、傾倒的房屋竟然有人設籍，甚至一址多戶的怪異現象，疑似是被動員的「幽靈人口」投票部隊，不少選民被起訴後，台灣、馬祖兩地跑苦不堪言。

當地民眾回憶，起訴當時幾乎每天有百餘人擠入法院，小小的連江地方法院瞬間成為聚會堂，光唱名、點名就耗費不少時間，印象中連上廁所都得大排長龍，有些人忍不住乾脆先回家方便後，再回到法院繼續排隊候傳。還有民眾在網路中抱怨，「502事件影響至極，莫名背上前科連求職都不順。」

地方民眾回憶起該事件仍相當害怕，他們認為非常不可思議，雖然旅居台灣，但戶籍仍在馬祖，就連海外華僑都可以返鄉投票，為何他們回鄉投票，最後卻變成妨害投票？

檢方大舉起訴 震驚司法界

經過前些年的查察，馬祖現在已很少出現幽靈人口問題；連江縣長劉增應表示，馬祖地區人口數約1萬3000人，隨著地方建設，每年微幅成長，市府各單位通力合作，針對虛報遷徙、幽靈人口部分加強查核，藉此淨化選風。

澎湖的戶政單位則指出，目前暫無發現人口異常變動情事，但私下透露，事實上參選人吸取教訓早就學乖了，多數早在1年前即動員遷移戶口規避賄選，也避免在過於接近投票前夕的敏感時機落人口實，而被鎖定為查察對象，所以要證明陸續遷入者是否為幽靈人口，實在有難度。

近年來澎湖興起以提供機票或船票等交通費的賄選模式，檢警調查察行動大有斬獲，陸續偵辦上百件相關賄選案，2014年九合一選舉時，多名候選人中箭落馬，多達10起案件判處當選無效。

(中國時報)