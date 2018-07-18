坪林幽靈選勝 地方自治史傳奇

2018年07月18日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

「人口從7000人暴增到2萬人，投票當天北宜公路大塞車，旅館、露營地更是一位難求，就這樣幹掉對手，這才堪稱經典！」談到幽靈人口，地方耆老紛紛憶起1986年台北縣坪林鄉長選舉的「林派」陳炳耀與「鐘派」鄭金連之爭，最後陳以5961票勝過尋求連任的鄭5204票，堪稱地方自治史奇蹟。

前坪林區長王潮清指出，鐘、林兩派是幾十年的「死對頭」，1986年已擔任4年鄉長的鄭金連，獲國民黨提名爭取連任，林派推出陳炳耀對陣。林派為求勝選，選前1年即展開遷人入籍行動，鐘派獲悉後也如法炮製，坪林人口從近7000人暴增為1萬8504人，成長超過1倍。

鄭金連曾於多年後受訪指出，「要不是戶政事務所暗助林派，這場選戰我不會輸」，當時雙方每天都向戶政所了解對方遷入多少人，1000多名林派遷入者資料疑被隱匿，他發現時已來不及。

當年「外籍兵團」果真成了最後勝負關鍵，尋求連任的鄭金連以數百票飲恨，但陳炳耀就任鄉長僅51天，就在北宜公路出車禍身亡；鄭再度披掛上陣投入補選，卻仍輸給林派林國祥，從此告別坪林政壇。

王潮清回憶，當年他僅是20歲的阿兵哥，2月1日投票當天，就被家人要求趕回家投票，當天有數百輛遊覽車湧入坪林，北宜公路被擠得水洩不通，人口稀少的坪林竟人滿為患，至今仍然印象深刻。

地方耆老也說，當時坪林旅館不多，早在選舉前就被預訂一空，除了改到新店等地區住宿，坪林露營區更是塞爆人潮，全都是選舉引起。

王潮清說，一般戶口名簿大概只有1張，但當時坪林部分人家戶口名簿卻可以用「疊」來計算，這些戶口上的「坪林人」，大部分都是外地人，近從北市遠到屏東、高雄都有，在地人外出的一律要回鄉，他當時在當兵，也被家人要求一定要回鄉投票，現在與長輩或同輩談起那段歷史，大家都記憶猶新、津津樂道。

他強調，選罷法也因這起事件修法，對於異常人口遷入有嚴格規定，如今台灣選舉文化已經非常進步，這些歷史也只能追憶。

(中國時報)