最高檢獲情資 盯緊戶政異動

防堵幽靈人口，最高檢指示各地檢警調單位注意嚴查，維護選舉公平。圖為檢警調大動作對搭乘台馬輪返馬民眾，進行宣導跟蒐證動作。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
幽靈人口犯罪4大要件

年底九合一選舉將屆，由於選情激烈，各地紛傳疑似妨害選舉、幽靈人口等情資。據悉，最高檢察署「查察賄選及暴力督導小組」已接獲離島、部分中南部地區的幽靈人口情資，指示各地檢警調單位注意嚴查，維護選舉公平。

本月24日是年底九合一大選最後遷徙戶口的期限，檢警正緊盯有無幽靈人口不法影響選情。刑事局表示，以往幽靈人口常出現在小選區、如村里長的選舉，或離島地區，背後可能隱藏現金賄選或支付旅遊機票等。

刑事局6月發文要求各地警局，配合檢方查賄工作，針對幽靈人口由戶政機關落實櫃台宣導，清查發現違反戶籍法規定，依法催遷罰鍰逕遷，並將可能違反妨害投票罪資料提供警方偵辦。

各地警察局在接獲戶政單位通報後，應實地查訪新遷入人口、一戶多口、一址多戶等狀況，追查約談有無同一代辦人、幕後教唆者等，再回報給地檢署，檢方會依警方過濾的可能違法人士，選前發信勸導警告，如確實有投票情形，選後會傳喚調查，視情況提起當選無效訴訟。

檢警表示，偵辦幽靈人口案件，多半是等當地的選舉人名冊出爐後，由轄區警察單位與戶政機關合作，針對可疑的戶籍，逐一清查、查訪該戶籍內設籍的民眾，只要是戶籍中有大量異常的「跨縣市、區遷移戶籍」情形，很容易找出幽靈人口。

不過，檢警在訪查時，還是會針對這些遷移戶籍的民眾，是否有意圖影響影響的情事，如果只是為了小孩就學的目的、或是為了享受入籍當地的福利，如入籍金門可獲配酒等，就不構成幽靈人口。

(中國時報)

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