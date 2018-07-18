1戶古厝設141戶 金門抓鬼忙

2018年07月18日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

「幽靈人口」一直是金門選舉時，檢調警查察的最重要工作，最多曾發現一戶古厝內虛設141戶，讓查辦幹員直呼「太離譜！」甚至還有多位台灣法師投票後，集體遭調查處帶回訊問的情事。但在相關單位大力「抓鬼」下，違法案件已逐漸減少。

根據統計，金門縣2010年戶籍人口為9萬7387人，其中常住人口僅5萬7214人，占58.75％、幽靈人口有4萬173人，占41.25％。截至今年6月最新統計，人口數再暴增為13萬7837人，估計實際居住者僅約8萬餘人。

雖然檢調警選前都大力呼籲民眾不要以身試法，但仍有人以提供機票、住宿費用，甚至招待投票後赴廈門旅遊等方式，招攬「幽靈人口」投票，因此每回選舉或多或少都有「投票部隊」問題。

例如2012年總統、立委選舉時，就曾發生台南某寺廟22名法師到金城鎮中正國小投票，包括住持在內的9名法師投票後，就被福建省調查處幹員帶回偵訊引發議論。

檢方資料顯示，2010年因涉「幽靈人口」妨害投票罪起訴者有67件99人、認罪獲緩起訴者18件34人，其中已有89人判決有罪。迄2015年則起訴26件42人、緩起訴66件116人，其中已有28人判決有罪。

據了解，這些湧進金門的「幽靈人口」，原因是金酒公司每年都有巨額盈餘挹注社會福利，包括就學補助津貼、免費搭乘車船、營養午餐、生育補助和全職媽媽津貼等，三節還有當地居民限定版的家戶配售酒可買，轉手就有可觀價差入袋，因此許多台商在小三通初期為往來方便，以及優渥社福待遇，紛紛將戶籍遷入金門，最近10餘年的人口更與日俱增，最高曾有141戶同時設籍在1棟古厝內，也成為選舉時檢調警緊盯對象。

(中國時報)