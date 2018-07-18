異軍突起 麥寮成雲林第4大鎮

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中國時報
／雲林報導

台塑六輕設置之初，政府預估20年後雲林縣的人口將由當年的80萬成長破百萬，然而事實呢？20年後，雲林縣人口外流迄今只剩68萬8000多人，但是其中麥寮鄉因福利好年年成長，截至6月底全鄉共4萬5675人，僅次於斗六市、虎尾鎮與西螺鎮成為雲林第4大鄉鎮，人口增加，或多或少與選舉有關。

雲林縣政府民政處長程源宏分析，麥寮鄉人口數增加的主要原因有二，包括隔壁鄉鎮東勢、台西、崙背等居民遷入置產，以及六輕員工因工作關係遷入，另少部分是祖籍在麥寮的民眾回流所致。

六輕的回饋及公所福利固然是利誘麥寮鄉人口增加的主要因素，然而比較近10年人口成長的波段起伏，發現亦有選舉因素，尤其是縣市長與議員、鄉鎮長及代表、村里長選舉當年，都會出現較多的遷入，例如2010年遷入287人，2014年遷入274人，其餘都只有100餘人。

斗南鎮2017年12月底人口數為4萬4941人，麥寮鄉同期人口數為4萬5665人，麥寮鄉長許忠富指出，六輕設廠該鄉，創造許多就業機會，加上公所辦理免費營養午餐、鄉民保險等社會福利，以及六輕的回饋金，鄉內人口年年增加，目前共有1萬4433戶，4萬5675人，成為雲林沿海第一大鄉鎮。

(中國時報)

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