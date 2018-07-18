陳學聖沒起色 楊敏盛會贏的來

2018年07月18日 04:10 中國時報 楊宗灝 、 賴佑維 、 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市長選舉，國民黨籍參選人陳學聖初選過後不但民調未見起色，更在網路自曝「沒有存在感」文宣，市黨部主委楊敏盛要求黨中央換將未果，外傳將請辭主委一職。不過，楊幕僚陳建松表示，主委是希望能有勝算的人選到桃園，請辭與否反而不是重點。

倒吃甘蔗 陳稱選情好轉

陳學聖則表示，楊敏盛認為還是要用傳統選戰打法，但現在國民黨跟以前不一樣，自己認為要用新的選戰方式。但陳學聖也強調，雖然路線不一樣，但「大家都很認真投入選舉」。陳學聖又說，是否撤換參選人，還是要由中央黨部決定，但自己的腳步、選戰方式，都有按照規畫的節奏走。

他強調，自己在地方辦了10多場軍公教年改訴願復審說明會，國民黨已經逐漸團結起來，相信會「倒吃甘蔗」，讓選情越來越好。

外傳桃園市黨部主委楊敏盛原本16日要與國民黨正副主席吳敦義、曾永權會面，表達基層對陳學聖民調遙遙落後對手鄭文燦，希望撤換陳學聖意見，遭拒後將請辭主委。

勝選考量 強棒就可一戰

據了解，黨中央以「除非候選人有其他想法」為由，向楊敏盛表示如果是為了談桃園換將，就不用碰面了。陳建松表示，自從國民黨桃園市長舉辦初選以來，楊敏盛始終以勝選為考量，並希望黨中央不要輕易放棄桃園市，這個初衷一直都沒有改變。

陳建松指出，楊敏盛希望黨中央在勝選前提下，能夠找到適合人選，發揮市長、市議員選舉母雞帶小雞效應。但自初選過後迄今近4個月，陳學聖的民調不但未見起色，連帶市議員參選人也人心惶惶，這都與主委最初的想法不同。此外主委認為「北三都」台北市、新北市、桃園市的選情是連動的，而桃園只要有強棒就可一戰。

(中國時報)