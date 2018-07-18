藍綠若整合 南市僅差8個百分點

國民黨台南市長參選人高思博（右）團隊籲無黨籍陳子敬（左）「攜手同心，廢除暴政」，但陳認為時機已過，強調各自努力！（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

台灣競爭力論壇學會17日發布台南市長參選人民調，民調顯示，相較於4月，民進黨參選人黃偉哲的領先優勢已縮小，加上過半台南民眾不認同民進黨中央執政表現，國民黨參選人高思博如果主打「投黃偉哲就是投蔡英文」，台南並非毫無機會由綠地變藍天；昨天泛藍陣營進行整合，但無黨籍陳子敬認為時機已過，兄弟登山各自努力。

本次民調於11日到13日進行，結果顯示，如果明天就投票，支持度依序是黃偉哲31.7％、高思博16.1％、林義豐6.6％、蘇煥智6.2％、許忠信3.7％、陳子敬3.4％。

不過，如果「西瓜效應」發揮作用，藍綠各自整合，會變成黃偉哲41.2％、高思博33.3％、林義豐1.1％、許忠信0.8％、蘇煥智0.7％、陳子敬0.4％。

該論壇執行長謝明輝指出，黃偉哲的民調雖仍領先，卻從年初5成多，到現在31.7％，如果泛藍泛綠順利整合，黃偉哲大概只領先高思博8個百分點，跟本屆藍綠比差很多，可見黃偉哲已無法重現賴清德的盛況。

謝明輝分析，黃偉哲有兩大危機，一是地方想換黨執政，二是中央執政政績不佳。53.5％台南市民希望市長換黨做，55.4％市民不滿民進黨中央執政表現。

該論壇理事長龐建國也表示，只要高思博能展現戰力，讓原本支持無黨籍選民的民眾改支持他，再以中央執政不力作為訴求，並主打台南市綠營執政過久，台南市未嘗不可能綠地變藍天。

而昨天國民黨台南市長參選人高思博團隊4名發言人盧崑福、王家貞、洪玉鳳及林燕祝，也與原本力挺無黨籍市長參選人陳子敬的國民黨議員蔡育輝共同舉行「親愛的陳子敬局長，我們一直等著您，攜手同心，廢除暴政」記者會，呼籲陳子敬提出合理的整合方式，共組泛藍聯盟以打贏選戰。不過，陳子敬認為，過去他曾提出小雞選母雞的整合方式，卻不被接受，如今時機已過，不要再機關算盡，大家各自努力吧！

(中國時報)

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