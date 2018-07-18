連任做好做滿 柯撂世事難料

2018年07月18日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲年底將競選連任，但17日柯赴市議會備詢，市議員戴錫欽問，若年底連任會不會「做好做滿」？柯笑說，應該會，盡量啦，但又說了句「世事難料」。先前柯爭取民進黨禮讓時，柯和柯媽何瑞英都曾公開以「不選2020」對綠營釋出善意，但現在白綠分手，「沒有相欠」，柯這番耐人尋味的說法，為日後角逐總統大位埋伏筆。

柯文哲以素人之姿入主市府，在全台颳起政治旋風，3年多來力拱他選總統的聲音沒斷過。2016年初總統大選前，柯走訪各地輔選，當時曾明確表態，「2020年不會選總統，2024更不用想太多。」同年底上任滿2周年，柯文哲宣布競選連任，並強調8年市長任滿已63歲，應該退休了，意即沒有挑戰總統的打算。

去年9月又被問到選輸會不會循「阿扁模式」，直搗總統大位？當時柯文哲明指，選輸就是崩盤了，會收一收回去當醫生，並坦言選總統一事有想過3秒，但馬上就排除掉了。

今年適逢選舉年，在柯文哲與民進黨尚未分手前，柯媽曾公開說，兒子絕不會選2020，怎麼可能挑戰對自己有恩的人（蔡英文）？柯文哲5月在電台受訪爭取與綠營最後合作機會時，也強調自己不會選總統，還向蔡英文溫馨喊話，2020會全力支持她。

不料，如今柯綠徹底「撕破臉」，在藍綠夾殺之下，柯文哲似乎對參選總統的態度有所轉變。昨天戴錫欽在議會問柯，若年底順利連任，會「做好做滿」還是挑戰2020總統？柯文哲笑說，還是想做好做滿，盡量啦；戴要他宣示會做滿4年，柯先是說應該會，但又稱「世事難料」。

戴錫欽質疑，難道有人逼柯選總統？還是小英做不好，柯打算出來負責？面對連番追問，柯文哲始終不願講明，僅說會盡量做好做滿，他認為把台北市做好，台灣也會有改變，這樣比較好。

(中國時報)