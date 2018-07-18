澎湖爆漏油 經部搖頭環團怒

2018年07月18日 04:10 中國時報 王莫昀 、 鄭舲 、 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

中油驚爆澎湖湖西油槽漏油事件，外洩油料多達6.3萬公升，區主管卻未對外說明，也未向上呈報，經濟部次長曾文生昨日搖頭指出，發生這種油品外洩狀況，身為國營事業的中油，理應在第一時間對外說明，這是企業應盡的責任，「如知情隱匿，那真是非常、非常、非常不好！」已要求中油確實檢討、善後，並呈報結果。

油庫主管記大過調職

中油昨天也很快懲處油庫主管人員，除記大過處分外，並調離主管職。但環團則痛批太離譜，環保署則表示，最高將處中油600萬的罰鍰，也將責成中油負起改善責任。監委在獲悉後，也於第一時間申請自動調查。監委江綺雯、劉德勳極為關切，認為有詳究之必要。

中油發言人黃仁弘則對這件事被自己人向外爆料，緩頰指出，雖湖西供油中心主管認為自己可解決，而未向上呈報，但油品行銷事業部嘉義營業處發覺，此案早在2016年申請為期5年的定檢清洗，卻演變一再檢修，主動調查，並在今年5月2日確認16號油槽有滲漏問題，立即召開緊急會議並成立處理應變小組，進行汙染調查整治，全力善後。

緊急攔截防汙染擴散

黃仁弘表示，澎湖湖西供油中心16號油槽容量約3000公秉，今年5月2日發現該油槽維修情況異常，查出去年6月油槽底板油料滲漏後，已在今年6月底完成初步汙染調查，場址土壤汙染濃度雖未超出法規標準，惟16油槽下方約0.8公頃淺層土壤（地下2─3米深度）有汽油類汙染物蓄積。為避免汙染擴散，已在邊界設置地下攔截設施，並進行後續整治措施，目前正辦理土壤汙染整治發包作業，積極進行整治工作，希望將影響降至最低。

根據中油資料顯示，湖西16號油槽是在2016年11月進行5年一次的定檢清洗，在定檢完成後，於去年6月進油時，員工發現異常，但初步檢視以為是油槽底部鋼板上方的防漏墊脫落，經處理後進油，不料，經2天發現油位不正常下降，清空油庫，才確認庫底鋼板鏽蝕了0.2至0.5公分不規則破洞，檢修未久，又在去年11月底，發現油槽頂端浮頂有積油，檢查出另1處漏洞，再次清空油槽，待油氣散去後，今年1月進一步檢修，但反覆檢修，已讓管轄該油庫的嘉義營業處發覺異常，深入了解後才得知有漏油情況，並進行緊急處置。

(中國時報)