桃煉R3廠停建 地方「遷廠卡實在」

友善列印
中國時報
／桃園台北報導

去年傳出中油桃園煉油廠將斥資384億元增蓋R3廠，引發地方激烈反彈，連綠營議員都痛斥是「政治上荒謬決定」，經在地大聲疾呼，行政院17日發函桃園市政府，同意經濟部停建R3廠，但地方仍不領情，要求「趕快遷廠卡實在！」

對此，中油表示，桃園煉油廠為中油兩大煉油廠之一，供應全國3成左右的汽、柴油及燃料油等成品油，中油願意配合遷廠，只是另覓落腳處並不容易，姑且不說投資煉油廠至少須2、3000億，另取得330公頃土地8年建成的計畫，前提也是要通過環評取得建照，但中油表示，為達成這目標，仍願積極與地方進行溝通。

要求桃煉廠遷廠，早在2003年扁政府執政時，當時的經濟部長林義夫允諾10年內遷廠，但由於涉及國內汽柴油供給，一旦遷廠，若無法立即接軌，將致國內出現油品荒。也因此，地方民眾對遷廠的承諾跳票，還要擴建日煉7萬桶的重油加氫脫硫工場（簡稱R3廠），痛斥中油是「放羊的孩子！」行政院遵循民意，6月4日同意經濟部停辦，並昨正式發函桃園市政府。

桃園市長鄭文燦說，地方多次要求中油桃煉廠以遷廠為優先，停建R3廠可讓桃園市民安心，中油已於5月21日提出「桃園煉油廠遷廠可行性評估摘要報告」，預估新廠要330公頃土地、建廠8年，但至今仍在尋覓新址，都發局已著手辦理中油桃煉廠都市計畫變更案，並研擬土地活化方向，促使早日遷廠，在此之前也要求中油落實工安、環保及防災演練等。

「這沒什麼好高興，只是遲來的正義！」促桃園煉油廠遷廠自救會執行長、汴洲里長楊鑫坤說，從頭到尾都是中油自我感覺良好想要擴建，直到1月29日桃煉廠大爆炸後，在社會跟地方氛圍不利下才宣布停辦，說穿只是紙上作業喊卡，對地方沒有任何意義，強調遷廠才實際，但至今仍無下文，看不見經濟部和中油的誠意，居民都生活在恐懼中，籲鄭文燦要加油，「地方都在看！」

(中國時報)

澎湖爆漏油 經部搖頭環團怒 隱瞞漏油 湖西鄉要中油滾

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。