桃煉R3廠停建 地方「遷廠卡實在」

2018年07月18日 04:10 中國時報 蔡依珍 、 王莫昀 ／桃園台北報導 ／桃園台北報導

去年傳出中油桃園煉油廠將斥資384億元增蓋R3廠，引發地方激烈反彈，連綠營議員都痛斥是「政治上荒謬決定」，經在地大聲疾呼，行政院17日發函桃園市政府，同意經濟部停建R3廠，但地方仍不領情，要求「趕快遷廠卡實在！」

對此，中油表示，桃園煉油廠為中油兩大煉油廠之一，供應全國3成左右的汽、柴油及燃料油等成品油，中油願意配合遷廠，只是另覓落腳處並不容易，姑且不說投資煉油廠至少須2、3000億，另取得330公頃土地8年建成的計畫，前提也是要通過環評取得建照，但中油表示，為達成這目標，仍願積極與地方進行溝通。

要求桃煉廠遷廠，早在2003年扁政府執政時，當時的經濟部長林義夫允諾10年內遷廠，但由於涉及國內汽柴油供給，一旦遷廠，若無法立即接軌，將致國內出現油品荒。也因此，地方民眾對遷廠的承諾跳票，還要擴建日煉7萬桶的重油加氫脫硫工場（簡稱R3廠），痛斥中油是「放羊的孩子！」行政院遵循民意，6月4日同意經濟部停辦，並昨正式發函桃園市政府。

桃園市長鄭文燦說，地方多次要求中油桃煉廠以遷廠為優先，停建R3廠可讓桃園市民安心，中油已於5月21日提出「桃園煉油廠遷廠可行性評估摘要報告」，預估新廠要330公頃土地、建廠8年，但至今仍在尋覓新址，都發局已著手辦理中油桃煉廠都市計畫變更案，並研擬土地活化方向，促使早日遷廠，在此之前也要求中油落實工安、環保及防災演練等。

「這沒什麼好高興，只是遲來的正義！」促桃園煉油廠遷廠自救會執行長、汴洲里長楊鑫坤說，從頭到尾都是中油自我感覺良好想要擴建，直到1月29日桃煉廠大爆炸後，在社會跟地方氛圍不利下才宣布停辦，說穿只是紙上作業喊卡，對地方沒有任何意義，強調遷廠才實際，但至今仍無下文，看不見經濟部和中油的誠意，居民都生活在恐懼中，籲鄭文燦要加油，「地方都在看！」

(中國時報)