隱瞞漏油 湖西鄉要中油滾

2018年07月18日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

中油澎湖縣湖西油庫驚爆漏油高達6萬3000公升，主管單位竟掩飾隱匿事實長達1年之久，民眾爆料曝光後，澎湖縣政府震怒居然迄今仍未接獲報備，湖西鄉公所更抓狂，醞釀串聯趕走油庫，要求中油遷離。

爆料者指出，去年6月間台電人員巡檢油庫外周邊人孔蓋，即察覺異常油汙味，爾後承包油庫內埋設管線包商也反映有油汙及汽油味，但中油都矢口否認。

直至去年11月中油赫然發現油料出入有巨大差異，於是全面更換管線檢查，今年2月底才確認是16號油庫儲油槽底盤鏽蝕漏油，估算至少洩漏了36公秉（6萬3000公升）95無鉛汽油。

中油一開始認為外界反映聞到的油味，可能是沼氣味，澎湖縣環保局設置於廠內2口監測水井也無實據，中油也以自主性管理機制更換舊管線，未以公文或電話報備漏油狀況。

縣府環保局17日現場勘查，針對汙染蒐證及證據保全，勘查結果目前中油已有進行阻隔層設置、汙染土方挖除及集中等應變措施；環保局同時做土壤及地下水標準監測井採樣，檢測報告將於19日出爐，以釐清是否有汙染情事。

縣府表示，除持續追蹤漏油事件後續現況，也以違反《水汙染防治法》規定，未於事故發生後3小時內通報當地主管機關逕予裁處。

縣府震怒指出，全案正待檢測報告結果，若土壤或地下水汙染物濃度超過管制標準，將依法公告為控制場址，並嚴懲重罰決不寬貸。

漏油消息一出，嚇壞湖西鄉親，憂心忡忡恐怕一觸即發的爆燃災害，鄉長吳政杰更痛批中油罔顧鄉民生命，宣稱的安全維護都是謊言，這無疑是不定時炸彈，不排除號召鄉親群起抗議，要求中油將油庫遷離。

(中國時報)