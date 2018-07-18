隱瞞漏油 湖西鄉要中油滾

友善列印
中國時報
／澎湖報導

中油澎湖縣湖西油庫驚爆漏油高達6萬3000公升，主管單位竟掩飾隱匿事實長達1年之久，民眾爆料曝光後，澎湖縣政府震怒居然迄今仍未接獲報備，湖西鄉公所更抓狂，醞釀串聯趕走油庫，要求中油遷離。

爆料者指出，去年6月間台電人員巡檢油庫外周邊人孔蓋，即察覺異常油汙味，爾後承包油庫內埋設管線包商也反映有油汙及汽油味，但中油都矢口否認。

直至去年11月中油赫然發現油料出入有巨大差異，於是全面更換管線檢查，今年2月底才確認是16號油庫儲油槽底盤鏽蝕漏油，估算至少洩漏了36公秉（6萬3000公升）95無鉛汽油。

中油一開始認為外界反映聞到的油味，可能是沼氣味，澎湖縣環保局設置於廠內2口監測水井也無實據，中油也以自主性管理機制更換舊管線，未以公文或電話報備漏油狀況。

縣府環保局17日現場勘查，針對汙染蒐證及證據保全，勘查結果目前中油已有進行阻隔層設置、汙染土方挖除及集中等應變措施；環保局同時做土壤及地下水標準監測井採樣，檢測報告將於19日出爐，以釐清是否有汙染情事。

縣府表示，除持續追蹤漏油事件後續現況，也以違反《水汙染防治法》規定，未於事故發生後3小時內通報當地主管機關逕予裁處。

縣府震怒指出，全案正待檢測報告結果，若土壤或地下水汙染物濃度超過管制標準，將依法公告為控制場址，並嚴懲重罰決不寬貸。

漏油消息一出，嚇壞湖西鄉親，憂心忡忡恐怕一觸即發的爆燃災害，鄉長吳政杰更痛批中油罔顧鄉民生命，宣稱的安全維護都是謊言，這無疑是不定時炸彈，不排除號召鄉親群起抗議，要求中油將油庫遷離。

(中國時報)

桃煉R3廠停建 地方「遷廠卡實在… 北市2鑽石級公辦都更 招商

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。