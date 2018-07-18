北市2鑽石級公辦都更 招商

2018年07月18日 04:10 中國時報 蔡惠芳 ／台北報導 ／台北報導

年底選舉前政府力拚都更，號稱兩顆「蛋黃」中的「鑽石」即將登場招商。台北市信義三興、大安忠孝懷生2大公辦都更案，預計8月舉辦招商說明會，第4季可望決選出最優申請人，吸引各大建商、保險業積極布局。

2大精華地段公辦都更案，據悉已吸引冠德、大陸、元利、皇翔、全坤、國美、建國、立信、元大人壽、全球人壽等知名建商和保險業著手評估。北市府委託財團法人臺北市都市更新推動中心於8月舉辦招商說明會，不過，建商、保險業對2大案是青菜蘿蔔各有所好。

其中，信義區三興案位於信義路四段、光復南路口，在「太平洋商務中心」前側，近捷運信義安和站，占地約316坪，其中，市有土地占59.2％、私地主占40.8％，規畫興建地上15樓、地下4層住宅大樓，估計民間總投資金額約11億元。

忠孝懷生公辦都更案位在SOGO復興館後側，為復興南路一段以西、忠孝東路三段248巷13弄以南、仁愛路三段143巷以東及復興南路一段196巷以北所圍街廓北側，鄰捷運忠孝復興站，佔地面積641.3坪，現況為露天停車場、1棟合法4樓舊公寓；其中財政部國產署持有4.23％、台北市府都發局占67.12％、私地主占28.65％。全案可規畫為商業大樓，市府估計民間參與投資約32億元。

由於台北市好地段難尋，也因此，精華地段的公辦都更案對求地若渴的建商來說頗具吸引力，特別是北市府委託財團法人都更中心擔任實施者，全力拉攏建商參與，也讓建商不願錯失機會。

(中國時報)