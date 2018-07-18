遭爆內控失靈 南山指報導不實

2018年07月18日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

南山人壽內控失靈了嗎？根據週刊報導，南山人壽負責台股投資的葉姓經理人涉嫌自己買股、再透過訊息軟體放消息，最後以公司資金進場抬轎；對此，南山人壽昨發聲明強調，週刊報導葉姓經理人利用「保戶資金」炒股絕非事實，因為該經理人權限沒有這麼大，但坦言個人行徑確實不當，經理人已經離職，且全案已移送司法調查。

週刊報導指出，南山人壽內部負責操盤台股鉅額資金的葉姓經理人，涉嫌在盤中將買股消息透露給他自己成立的兩個Line群組「雙雙飆股大集合」、「阿雙SCA模組」，並將買股消息放給200多名組員，最後以公司資金進場抬轎，儼然是地下投顧公司，外界質疑內稽內控出了問題。

南山人壽表示，證券投資內部控管程序嚴謹，經理人想要進行個股投資，必須先提出嚴謹報告，經主管同意授權後才能納入投資組合內；而一旦納入投資組合，也要透過下單系統並經授權主管同意後的額度內進行操作，並經獨立交易部門辦理。

不過，葉姓經理人成立Line群組、吹噓個股是事實，南山人壽坦言，經理人確實違反基本從業人員的規範，內部的內控瑕疵也會進行檢討，由於葉姓經理人個人操作額度不如外界想像高，因此，整起案件沒造成投資損失。

由於整個案件已進入司法調查階段，南山人壽表示，細節不宜多說，將靜待司法調查結果；對於金管會昨表示，經理人買股抬轎一事，南山因為週刊要報導才於前1天向主管機關報告，南山人壽回應，一直與金管會保持聯繫，中間可能有所誤解。

(中國時報)