2018年07月18日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

現行居家托育含保母自身6歲以下子女半日托最多4人、全日托或夜間托最多2人，衛福部近日修訂公告《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》，即使受托兒童保母沒有收費，但也要算進托育人數內，以保障收托兒童權益。另新增保母不能「巧立名目」收費，如冷氣費或洗澡費，違者可處6000至3萬元罰鍰，新修訂辦法即日起實施。

未收費也算收托人數

衛福部社家署副署長祝健芳表示，原辦法實施後，地方政府反映執行上遇到問題，例如收托兒童人數，有違規保母因超收被查到後，辯稱超收的托育兒童沒有收費，造成執法上困擾，因此，此次修法明確將未收費受托兒童人數也要計入收托人數內，讓規範更明確。

在保母收費方面，祝健芳指出，原辦法收費項目採正面表列，也就是辦法中沒有明列的項目都不能收取，例如冷氣費或洗澡費等，並由各地方政府透過由家長、專家組成的諮詢委員會，公告各區域保母收費標準。但部分縣市政府執行後發現，不能收費的項目各式各樣，反映希望能有統一用語項目，因而決定在新修訂管理辦法中加入「巧立名目」四個字，明訂保母不得巧立名目收費。

另原管理辦法規定保母收托兒童「當日」要投保責任保險，為避免投保空窗，新規定也修定為必須在「當日前」完成投保。

責任險必須事先投保

依《兒童及少年福利與權益保障法》規定，除有保母技術士證、幼保、家政、護理相關高中以上學校學程畢業外，一般人想擔任保母，需受訓且取得「居家托育服務登記證書」後才能收托兒童，依衛福部統計，目前國內約有2萬5000多名取得登記證的合法保母。

這次修法也增訂罰則，若保母恢復托育服務時，應申請完所有流程、取得發證單位同意後才可收托，否則可處6000至3萬元罰鍰。

(中國時報)