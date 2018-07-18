熱低壓恐成颱 周末近東部海面

中央氣象局表示位於菲律賓附近的熱帶性低氣壓已發展為第9號颱風山神，颱風將朝南海移動，對台灣無直接影響，台北市天氣持續高溫炎熱。（陳君瑋攝）

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中國時報
／台北報導
熱帶低氣壓（TD）路徑潛勢圖

氣象局預報員官欣平昨晚表示，第9號颱風山神離台灣愈來愈遠，不過在菲律賓東方海面還有一個熱帶性低氣壓，可能增強為第10號颱風安比；無論有無成颱，最快周六（21日）靠近台灣，並帶來較大影響。在此之前各地晴朗炎熱，尤其西半部簡直像烤箱，僅山區偶有陣雨。

官欣平說，除花東、恆春半島受到山神颱風外圍環流與南方雲系影響，雨勢比較明顯，其他各地午後陣雨減少；加上台灣上空正處於偏東風的環境，風勢過山沉降，西半部處於背風側，容易有焚風效應，使溫度更為飆升。反觀北北基不在背風側，溫度就沒那麼高。

氣象局昨一口氣發布從桃園到屏東的高溫資訊，昨日中午12點在高雄市溪浦測站出現38度高溫，南投縣埔里37.6度則為設站3年的新紀錄，連日月潭也在中午12時34分測到33.5度，是自1971年7月20日的34度之後、近47年的最高溫。

今天的高溫預警則落在桃園市、新竹縣市與嘉義縣市，其中竹縣是橙色燈號，另三地為黃燈；但高溫範圍應該會再擴大，民眾要注意防曬。

按照農曆廿四節氣，今年的大暑是在本月24日，天氣愈來愈熱自不在話下。若要降溫，最直接的方法可能就是熱帶性低氣壓（或形成安比颱風）靠近台灣。

氣象專家吳德榮在個人臉書表示，美國GFS模式與歐洲ECMWF模式運用電腦模擬的結果，這個熱低壓或颱風都將在20日、21日移動到台灣東部海面，歐洲模式的模擬路線更靠近台灣東北部，但不確定性仍高。

氣象局也說，菲律賓東方海面因位置偏遠，投放的觀測器具比較少，氣象資料往往不夠充足，必須要等熱帶低壓的位置移出來一些，未來的動向才會比較明確。

(中國時報)

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