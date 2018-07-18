台北夏季旅展 大陸24省市參展

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中國時報
／台北報導

兩岸觀光處於冰凍期，不過現在露出一線曙光。20日起的2018海峽兩岸台北夏季旅展，台灣旅遊交流協會首度規畫兩岸旅展展區，邀請包括天津、河南、湖北等24個省市來台參展；官方性質的台灣觀光協會，主辦的ITF台北國際旅展卻獨缺大陸代表團，凸顯大陸在兩岸觀光交流關閉官方溝通管道後，改採民間交流。

民進黨上台後，兩岸關係急凍，每年十、十一月間舉辦的ITF，繼去年陸方首度缺席後，今年大陸業者可能也不會參展。

據了解，台灣觀光協會雖持續寄出公文邀請大陸海峽兩岸旅遊交流協會參加ITF，但截至目前，台灣觀光協會還沒有收到陸方是否參展的回覆。反倒是今年首度舉辦的夏季旅展，大陸硬是臨時撥預算，一口氣派了24省市代表來台參展。

台灣旅遊交流協會祕書長葉碧華表示，此次旅展由大陸海峽兩岸旅遊交流協會台北辦事處，與台灣旅遊交流協會合辦，之所以吸引眾多業者參加，是因台灣旅客素質優良，語言相通，加上台灣旅客一年有近400萬人次前往大陸觀光，顯示市場仍有前景。

葉碧華強調，此次大陸參展業者，都是負責帶陸客團的主要旅行社，可藉旅展和台灣旅行社接洽，雙方互惠；現在先靠兩岸業者力量創造商機，也讓台灣旅遊業者在現階段能有向大陸發展的機會。

海峽兩岸台北夏季旅展本月20至23日，上午10時到下午6時於世貿一館展出，全票200元、優待票150元、愛心票120元，身障人士憑證免費入場。

(中國時報)

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