台灣康健指數 全球倒數第3

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中國時報
／台北報導

康健人壽昨公布最新2018「360°康健指數」調查，台灣整體康健指數僅57.2分，不只低於全球平均值的61.2分，也處於不及格狀態，在全球受訪的23個調查國家中，只贏過香港、南韓，排名倒數第3名；而影響康健指數的5大面向，包括身體、家庭、財務、社交與工作。

康健人壽分析，台灣受訪者普遍認為自己的身體健康下滑，在努力工作之際，同時也犧牲了與朋友社交及從事興趣喜好的時間；值得注意的是，台灣受訪者替未來退休生活準備的意識提高，「財務」指標是調查以來首次進步，從去年的45.9分進步到48.5分。

儘管台灣人財務狀況改善，但康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）警示，台灣老化速度實在太快，整體來說，老年生活的財務準備程度恐不及亞太地區鄰近國家，建議民眾應趁年輕、體況佳時，提前規畫充足保障，若等退休、收入減少才來規畫恐怕為時已晚。

根據康健指數調查顯示，亞太鄰近6國（大陸、香港、南韓、新加坡、泰國與印尼），平均高達41％的受訪者認為，自己年老後在「財務獨立自主」、「照顧家人在財務方面的需求」、「能應付和老化相關所增加的醫療費用」三方面都能夠準備好，但台灣受訪者僅26％覺得自己可以做好準備。

(中國時報)

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