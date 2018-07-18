投資障礙 日月光缺地傷神

2018年07月18日 04:10 中國時報 李義 、 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

除了缺電外，缺地也成為企業投資障礙。不僅股王大立光有覓地擴廠需求，全球封裝測試龍頭日月光也傳出需地恐急聲音，已幾近飽和的高雄楠梓加工區被動元件、航太、精密機械等產業全都聲聲急，產業界目前看中距楠梓加工區僅5分鐘車程的中南部科學園區高雄第二基地（橋頭園區），盼政府加快開發速度。

橋頭園區開發案被產業界視為政府能否在世界舞台拚搏的指標性供地案之一，因與楠梓加工區僅5分鐘車程，成為業界視為發揮產業群聚效益的首選地點，認為政府能否如期如質供地，將牽動台灣產業全球布局未來是邁步前進或原地踏步被超越淘汰。

提前布局拚擴廠需求 楠梓加工區第一、二園區已近飽和，位居全球封裝測試龍頭的日月光集團，營運不斷成長，將再投資600億，但面臨今年底第二園區K24廠房新建完成及K25動土新建後，二園區土地將用盡，2019年將回到第一園區覓地擴廠，滿足3到5年內擴廠需求。

日月光資深副總周光春表示，因應5G、物聯網、自駕車及人工智慧的全球科技潮流，須提前布局未來5到15年半導體需求持續成長，才能維持領先地位與競爭力，用地缺口20至30公頃，離5分鐘車程的橋頭園區是首選。

南科二期啟動受關注

周光春說，群聚效應對半導體產業發展很重要，不僅研發、試製至量產有連貫性，人才召募、人員移動、機具移轉、物流等都是牽一髮動全身。

行政院政委張景森上周現勘橋頭新市鎮後，代行政院長賴清德宣布南部科學園區二期正式啟動，同時會每2周召開專案會議緊盯進度，令業界振奮。

不過，以往科學園區從籌設、土地變更、開發後招商設廠大多耗時3至5年，張景森雖有執行中科從宣布到廠商設廠只花10個月的高效率紀錄，但橋頭園區開發案涉跨部會協調，政府能否短時間完成橫向聯繫受關注。

(中國時報)