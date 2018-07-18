企業投資低迷 爛頭寸破7.7兆

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中國時報
／台北報導

缺電、缺地等五缺解決牛步化，影響企業擴廠投資步伐！被金融業視為「爛頭寸」指標的央行可轉讓定存單（NCD）餘額高達7.7兆元，相較於10年前「翻倍還有剩」，除反映國內投資管道缺乏，企業逐年減少在台投資，更使問題雪上加霜。

廣義的「爛頭寸」指銀行存放款差距，這部分超過10兆元，不過若扣除策略投資、財務投資及其他金融商品投資，完全用不到的錢，就會買「銀行中的銀行」，即央行定存單，這是定義比較明確的「爛頭寸」。

據央行統計，昨日NCD餘額為7兆7250.5億元，維持高檔水位。光今年7月，央行就增發1499億元定存單，但即便這麼賣力收錢，市場上資金還是太多。

「說真的，從高鐵之後，你還有印象有什麼大投資？」行庫主管說，台灣這幾年看不到什麼重大投資，加上產業外移效應擴大，幾乎沒人要借錢，爛頭寸問題也就愈來愈嚴重。

另一現象是，財政部為降低負債而減少發行公債，也限縮了爛頭寸的去化管道，導致這些閒錢全變成了金融機構的壓力，為免游資引發通貨膨脹、以及資產泡沫化，央行只得加碼收攏閒置資金，堆高定存單餘額。

事實上，國內投資環境惡化，爛頭寸遠比想像嚴重。從國際收支數據來看，到今年第1季，以投資為主的金融帳已連續31季淨流出，為史上最長連續流出，累計流出3,677.8億美元，約新台幣10.71兆元。

銀行業者表示，反過來想，如果沒有這些金融帳流出，爛頭寸不只翻倍。尤其蔡英文總統上任以來，7季總淨流出1,133億美元，高於上任前7季總和1,082億美元，錢很誠實、去向說明一切，反映出對台灣前景的悲觀。

(中國時報)

新北有錢里 藏富新店山上

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