川普被嗆爆 改口尋求停損

2018年07月18日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普相信俄羅斯總統普丁並未干預美國總統大選的發言在美國形成政治風暴。對他的強烈批判如排山倒海而來。民主共和兩黨都有人對川普毫不留情的抨擊，指他「喪失了自由世界的領袖資格」，「應處以叛國罪」。川普則忙著止損，為他和俄羅斯的和解辯護。「我寧可為追求和平在政治上冒險，也不願為了政治目的而冒和平風險。」，並改口稱他相信美國的情報機構而不再稱通俄門調查為「獵巫」。

賤己媚外 川普激起眾怒

美國總統川普16日與俄羅斯總統普丁於芬蘭赫爾辛基舉行峰會，會後談到美國情報機構對俄國干預2016年美國大選的指控時，川普竟打臉自家人，表示相信普丁的否認說法。這番話遭到美國各大媒體撻伐，共和與民主兩黨議員群起抨擊，指責川普的表現軟弱可恥、等同「叛國行為」。

川普在與普丁召開的聯合記者會上，被記者問及，關於俄國涉嫌干預美國大選，他是相信美國情報機構還是普丁的說法。川普答稱，自己在峰會上向普丁提出這個問題，「但普丁斬釘截鐵否認」，「我看不出有任何理由會是那樣（與俄羅斯有關）。」

福斯倒戈 這下麻煩大了

美國有線電視新聞網絡（CNN）痛批川普向普丁投降，這是他的「可恥的一天」。連一向挺川普的保守派福斯新聞網（Fox News）也稱，川普居然幫外人說話，這是「一記糟糕的政治烏龍球」；「川普在赫爾辛基遭痛毆，美國完全輸給了俄羅斯」。

兩黨撻伐 怒轟可恥叛徒

共和黨大佬、美國參議院軍事委員會主席麥肯批判這是「可恥的表現」，表示「從未有美國總統在暴君面前，如此地卑躬屈節」。眾議院民主黨領袖裴洛西亦譴責說，川普在普丁面前表現軟弱，不只丟臉，更證明俄國人握有對他的某種私人、財務或政治把柄。

發現苗頭不對，川普推文自辯稱：「我對我的情報機構人員有充分信任。但是，我也體認到，為了建立更光明的未來，我們不能拘泥於過去。身為世界上兩個最大的核武強國，我們必須友好相處！」

(中國時報)