川普被嗆爆 改口尋求停損

一群民眾16日手持「叛國司令」（Traitor in chief）等標語聚集在白宮外，抗議美國總統川普在赫爾辛基的「叛國」發言。（路透）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國總統川普相信俄羅斯總統普丁並未干預美國總統大選的發言在美國形成政治風暴。對他的強烈批判如排山倒海而來。民主共和兩黨都有人對川普毫不留情的抨擊，指他「喪失了自由世界的領袖資格」，「應處以叛國罪」。川普則忙著止損，為他和俄羅斯的和解辯護。「我寧可為追求和平在政治上冒險，也不願為了政治目的而冒和平風險。」，並改口稱他相信美國的情報機構而不再稱通俄門調查為「獵巫」。

賤己媚外 川普激起眾怒

美國總統川普16日與俄羅斯總統普丁於芬蘭赫爾辛基舉行峰會，會後談到美國情報機構對俄國干預2016年美國大選的指控時，川普竟打臉自家人，表示相信普丁的否認說法。這番話遭到美國各大媒體撻伐，共和與民主兩黨議員群起抨擊，指責川普的表現軟弱可恥、等同「叛國行為」。

川普在與普丁召開的聯合記者會上，被記者問及，關於俄國涉嫌干預美國大選，他是相信美國情報機構還是普丁的說法。川普答稱，自己在峰會上向普丁提出這個問題，「但普丁斬釘截鐵否認」，「我看不出有任何理由會是那樣（與俄羅斯有關）。」

福斯倒戈 這下麻煩大了

美國有線電視新聞網絡（CNN）痛批川普向普丁投降，這是他的「可恥的一天」。連一向挺川普的保守派福斯新聞網（Fox News）也稱，川普居然幫外人說話，這是「一記糟糕的政治烏龍球」；「川普在赫爾辛基遭痛毆，美國完全輸給了俄羅斯」。

兩黨撻伐 怒轟可恥叛徒

共和黨大佬、美國參議院軍事委員會主席麥肯批判這是「可恥的表現」，表示「從未有美國總統在暴君面前，如此地卑躬屈節」。眾議院民主黨領袖裴洛西亦譴責說，川普在普丁面前表現軟弱，不只丟臉，更證明俄國人握有對他的某種私人、財務或政治把柄。

發現苗頭不對，川普推文自辯稱：「我對我的情報機構人員有充分信任。但是，我也體認到，為了建立更光明的未來，我們不能拘泥於過去。身為世界上兩個最大的核武強國，我們必須友好相處！」

(中國時報)

賭場合法化 日本拚本周過關 馬上打臉 美司法部逮俄女間諜

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。