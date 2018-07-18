日歐EPA全球最大經濟圈誕生

2018年07月18日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京17日電 ／東京17日電

日本與歐盟（EU）17日正式簽署《經濟夥伴協定》（EPA，Economic Partnership Agreement），經國會批准後全球最大規模廣域經濟圈即將誕生。歐盟高峰會主席圖斯克（Donald Tusk）在記者會上表示，「我們反對保護主義」。日本首相安倍強調，「今天與歐盟簽署的EPA及SPA（戰略夥伴協定）將日歐關係推向到新次元，是歷史性的協定。」

GDP占3成 超大型FTA

日歐EPA預計2019年前半生效，約6億人口、占全球國內生產毛額（GDP）近3成，約21兆美元的全球最大規模廣域經濟圈即將誕生，含進出口等貿易總額則占全球將近4成，將成為超大型的自由貿易協定（FTA）。

日本政府估算，日歐EPA的經濟效應，可使以2016年度為準的實質GDP提高1％，即成長約5兆2千億日圓，且可增加29萬人次的工作機會。

日本首相安倍晉三17日在記者會上表示，日歐達成框架協議後，將可成為推動「安倍經濟學」的新動力，對日本的農林水產業者和中小企業都將帶來很大的商機。雙方將在維持自由開放的印度太平洋戰略，以及引領國際社會和平與繁榮的基礎下，加強合作促成EPA早日生效。

安倍還強調，有關日本將擴大參與亞洲的安全保障一事，歐盟也表示歡迎。針對英國脫歐之事，安倍表示，感謝歐盟提供資訊，讓英國脫歐對包括日本企業在內的全球經濟造成的不良影響降到最低。

推安倍經濟學的新動力

安倍與圖斯克及歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）在會談中也提及北韓問題，安倍表示，若履行聯合國安理會的決議，北韓將有光明的未來。日本將與歐盟等國際社會合作，致力解決綁架、核武、飛彈等問題。

日歐EPA自2013年3月開始談判，2017年12月達成協議，內容包括撤除、削減物品關稅，制定高水準的貿易、投資規則。容克表示，EU每年對日出口約280億美元，協定生效後，日歐貿易關係將再成長24％，每年可能撤除10％的關稅。

(中國時報)