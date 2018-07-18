陸經濟樂觀 每年GDP保6不難

2018年07月18日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

大陸近年經濟發展有目共睹，知名經濟學家張五常接受鳳凰網專訪坦言，現在不應從悲觀的角度來看大陸，那些悲觀的朋友，錯了太多次，包括自己也曾對大陸悲觀。談及大陸經濟前景，張更樂觀表示，大陸未來每年GDP維持6、7％的增長一點都不難。

中國崩潰論 可以休矣

今年是大陸改革開放40周年，儘管已躍居全球第二大經濟體，但過往「中國崩潰論」的質疑聲浪，仍時有所聞。而目前雖深陷貿易戰泥淖，但大陸今年上半年仍繳出GDP年增6.8％的亮眼成績單，套句大陸國務委員兼外交部長王毅在今年兩會記者會的話來說，「中國崩潰論已經淪為國際笑柄，可以休矣。」

對於如何理解大陸經濟高增速現象，張五常指出，40年前，印度經濟比大陸好很多，現在卻是完全相反，這是有很多因素在裡面；要批評很容易，但還是要看到「中國奇蹟」的發展，「大陸大致來說是做得好，你不能跟成功來辯論。」

「包括我自己，曾經對中國悲觀啊，都錯了。」

談及大陸的經濟前景是否樂觀，張五常坦言，大陸當前的經濟發展現在看起來還會繼續，當然有時候仍會遭遇到些許的麻煩，但是「不能從悲觀的角度來看大陸，悲觀的那些朋友，錯了太多次。」

政府愈插手 轉型愈慢

至於，未來大陸經濟能否保持高速增長的態勢，張五常強調，持久的這麼保持或許是不可能的，但是GDP每年維持6、7％的增長並不是苛求。他還稱，只要美國總統川普不發動貿易戰，美國經濟增速也可能會有7％的增長速度。

不過，張五常也不忘提醒，大陸經濟要從高速增長轉型成高質量增長的過程中，「政府愈插手，轉型的速度就愈慢，大陸應該要自然而然的升級」；其實不用過於擔心，低質量的產品最終會自然被淘汰的。

談到大陸政府出重手打房，張五常則認為，日本80年代出現房地產泡沫，是因為借貸膨脹太厲害，一下破了，但在大陸看不到有借貸膨脹的問題，「中國房地產沒有泡沫，政府管得太嚴。」

(中國時報)