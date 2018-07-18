陸嚴格界定台獨 怕「誤傷」台胞

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中國時報
／北京報導

兩岸法界人士參與的第四屆兩岸法律實務專業研討會昨在北京台灣會館召開。海峽兩岸關係法學研究會祕書長尹寶虎在開幕致詞時提到，對於《反分裂國家法》的適用，特別是對「台獨」的界定，大陸都是用最嚴格的解釋，並局限在最小的範圍內，以免「誤傷」廣大的台灣同胞。

身兼中國法學學術交流中心主任的尹寶虎致詞時指出，在大陸中央公布惠台31條後，各地陸續公布更多惠台措施，優惠條件更勝中央的31條；事實上，在依法保護台商台胞權益的實踐中，大陸方面不管立法、釋法還是執法，都是用好用足現有的法令，甚至還有少數法外開恩的情況。

尹寶虎受訪時表示，雖然兩岸官方聯繫管道中斷，但只要是涉及兩岸同胞福祉的問題，包括共同打擊犯罪，大陸方面一定會在力所能及的範圍內，積極運用一些管道，包括民間機構和管道，絕不讓兩岸民眾，特別是台灣民眾的權益受損。

尹寶虎指出，兩岸協議，包括《共打協議》，都是原則性規定，具體落實還需要公權力機關的運作，2016年後，由於台灣當局拒不承認九二共識，導致兩岸公權力機構的溝通中斷，十分可惜。

值得一提的是，包括台灣法曹協會理事長、前司法院副院長兼大法官蘇永欽、台灣高等行政法院法官張瑜鳳等也有出席會議。

(中國時報)

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