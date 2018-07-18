吳子嘉批 蔡兩岸論述鐵板一塊

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中國時報
／台北報導

蔡英文總統日前封殺「維持現狀」新黨綱提案，美麗島電子報董事長吳子嘉昨表示，這項決定，不僅就此切斷透過民共解決兩岸僵局的道路，更意味蔡總統已無意透過主權論述的調整來爭取民共交流的可能性。換言之，「蔡英文的兩岸論述已確定是鐵板一塊。」

民進黨15日舉辦全代會前，先行針對黨代表林維浩在去年提出的「維持現狀論述納入黨綱案」做出處置，重申民進黨主權論述就是《台灣前途決議文》，「目前無修訂黨綱、新增決議文或撤廢國號之必要。」

吳子嘉強調，連習會其實是大陸國家主席習近平對台釋出善意，結果蔡卻在此關鍵時刻放棄將維持現狀納入黨綱，「口口聲聲說要蔡習會，實際卻這樣做，難免不被解讀為不具任何誠意與可行性。」

吳子嘉表示，蔡政府要改善兩岸關係有2項途徑，第一是從「政府」角色對「兩岸是不是國與國關係」做正面回應；第二條路是透過「政黨」解決。但第一條路蔡英文沒能力，也無意願，只能期待走第二條路。

吳子嘉稱，目前北京對台最關心的就是民進黨的台獨態度，這攸關兩岸關係是舒緩或緊繃。他說，民進黨只要能適當處理《台獨黨綱》問題，讓北京降低「民進黨是不是在搞台獨」的疑慮，自然就是一種進步。

他認為，處理《台獨黨綱》問題有3個辦法，第一是直接「凍結台獨黨綱」；第二是把「台獨黨綱」與台灣前途決議文、正常國家決議文及維持現狀進行合併；第三則是以維持現狀為精神，推出全新的「第四號決議文」。

(中國時報)

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