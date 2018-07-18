為20萬球版賭債 2黑幫槍戰

2018年07月18日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

30多名幫派份子17日凌晨在北市第二殯儀館爆發衝突，還有人開槍示威。（陳鴻偉翻攝）

30多名幫派份子17日凌晨在北市第二殯儀館爆發衝突，還有人開槍示威，其中1發實彈擊中沈姓民眾駕駛的車子左後門（箭頭處）。（陳鴻偉翻攝）

北市近期槍擊案

4小時2起槍擊案！北市16日深夜起，陸續在安和路、辛亥路發生2起槍擊案，警方循線逮捕19名涉案人，起獲5把槍械，查出竹聯幫及北聯幫份子30多人，為了20萬元的「球版賭債」，不惜大半夜上演連環大追殺，當街開了10多槍，引發社會騷動不安，由於事主尚未到案，全案由警方擴大偵辦。

伏擊報復 4小時2槍擊

警方調查，北聯幫綽號「小藥」的男子，平時經營球版簽賭，3周前，竹聯幫東堂綽號「文千」的男子簽注賭輸欠他20多萬元，小藥前往索討時，竟遭對方圍毆並打斷手骨，決定報仇緊盯文千行蹤。前天深夜，探知他的車子在大安區安和路出現，遂帶了10餘人前往伏擊。

北聯幫眾前往現場後，果然發現20歲曾男開著「文千」的車，但還搞不清對象身分，就上前砍殺、開槍，曾男嚇得開車逃逸，事後將此事告知同幫兄弟要求「討回來」。

警方調查，竹聯幫深夜緊急動員，最後19歲周姓男子等30餘人，從北投帶著槍械、棍棒開著12輛車，再度殺回大安區，瘋狂在街頭尋找小藥等人下落。

昨天凌晨2時許，雙方在辛亥路第二殯儀館前停車場相遇，又開始一陣混戰，現場射出10餘發空包彈，但其中1發實彈擊中沈姓民眾駕駛的車子左後門，沈當時準備載女友回木柵，看到大亂鬥嚇得想閃，不料車子還是中彈。他向警方報案時仍心有餘悸，直呼：「真恐怖！」

大安警分局獲報後調閱監視器並比對現場留下子彈發現係同一夥人，而2場衝突時間都只有1分多鐘，僅有車輛遭砸、中彈，雙方均無人受傷，其中周姓男子案發後在下午主動投案，並交出鎮暴槍、改造槍等3把槍械。

主嫌投案 警逮捕19人

警方也循線帶回19名滋事份子調查，他們供稱只是跟著朋友前往，完全不知道發生何事，由於事主「小藥」、「文千」2人仍然在逃，警方目前正擴大追查2人下落，全案依槍砲、恐嚇、毀損等罪偵辦中。

(中國時報)