新聞透視－治安毒瘤不除 安居埋隱憂

2018年07月18日 04:10 中國時報 陳鴻偉

台灣人嗜賭，籃球、棒球甚至歐洲足球都有人下大注，除了運彩外地下簽賭網站林立，許多經營者更將這些「球版」放給青少年及中輟生，從中衍生許多暴力糾紛，更有人讓他們進校內吸收學生簽賭、賺外快，甚至引發殺人命案，是治安一大隱憂。

據了解，台灣地下賭盤經營模式，可粗分兩大類型，一種是國際博彩公司的代理商，在台招收會員，賭客必需上網註冊，取得會員、帳密，還需輸入信用卡號，認證後才可以進行下注，輸贏則從賭客的帳號中匯進匯出。

另一種則是業者自行架設網站，連結國外網站的介面，或找工程師編寫簽賭程式，接著特定的「代理商」就到處拉下線，找親友、客人簽賭，這就是俗稱的「放球版」。

放球版的人賺取所謂「水錢」，一般賭客下注1萬，他們就有500元的水錢佣金，而為了吸引更多客人，就會有「退水」的機制，例如500元再對半拆還給客人。

幕後大組頭，只對這些放球版的下線，如果賭客輸錢賴帳，放球版的就必需負責所有損失，但賭輸落跑時有所聞，也因而引發許多幫派間的仇殺、火併，另包括之前台中富二代欠10億賭債跑路，據傳也是與賭球版有關，其他年輕人為簽賭債務，相約談判、鬥毆更是時有所聞。

內政部長徐國勇甫上台，北市4小時就發生2起槍擊案件，案情還牽涉到賭博、黑幫、槍械三大治安毒瘤，徐國勇喊「安居」，應對症下藥。

(中國時報)