曾起訴馬英九 總統殺手周士榆升官

有總統級殺手之稱的台北襄閱主任檢察官周士榆調升二審檢察官。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

前總統馬英九被訴洩密，遭高院判刑4月。最高法院17日首次對外抽籤分案，曾將殺人魔陳瑞欽判死的林靜芬法官中籤，抽中她的正是昨負責分案的庭長郭毓洲，未來將擔任審判長，合議庭組成後將討論是否公開審理及直播。巧合的是，起訴馬英九的北檢襄閱主任檢察官周士榆，昨也高升二審檢察官。

司法官39期結業的周士榆，是陳水扁、馬英九及蔡英文的台大學弟，周曾是高檢署查黑中心及「特偵一班」成員，參與偵辦前總統李登輝國安祕帳案、扁家貪汙案，也協助處理過蔡英文擔任行政院副院長特別費案，4名元首都被他辦過，堪稱是「總統級殺手」。

馬英九曾被周士榆起訴過2次，第1次是馬英九台北市長特別費案，最後馬獲判無罪確定，第2次則是起訴馬英九涉教唆洩密案，若加上北檢日前起訴馬英九涉三中案，周是偵辦團隊成員，馬就栽在周士榆手上3次，十足「辦馬殺手」。

過去北檢襄閱主任檢察官都是調升二審的「保證班」，如林錦村、黃謀信、張介欽任襄閱時間長達3年；此外，前士林地檢署襄閱主任檢察官顏迺偉還擔任襄閱長達5年才調升。這次周士榆與士林地檢署襄閱主任吳怡明2人，只當1年襄閱就獲調升，並不多見。

北檢檢察長邢泰釗表示，周士榆去年就有機會上二審，是他留任周當襄閱1年，因此周當1年襄閱就上二審是正常的事情。

(中國時報)

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