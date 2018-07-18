飆超跑害命 富少要和女友冥婚

2018年07月18日 04:10 中國時報 顏翊晴／台北報導

24歲的富少游瀚甯，日前駕駛一輛藍寶堅尼千萬超跑、載著女友劉映采出遊，行經台北市自強隧道時飆速炫技，結果造成2死3傷，劉映采不幸魂斷街頭。《周刊王》調查，游瀚甯已決定和女友冥婚，而游父與「殯葬大亨」李世聰頗有私交，李世聰已要求旗下的龍巖集團，全力籌辦劉映采的後事及協助冥婚事宜。對此，《周刊王》多次致電李世聰，至截稿未獲回應。龍巖集團董事長特助程一方則說，若客戶有「冥婚」等習俗需求，龍巖一定會盡力協助，完成客戶心願。

時代力量黨主席「亂神」黃國昌，過去接受民進黨幫助，承諾不搶議員席次，日前竟力推他的祕書黃智姍參選新北市議員，還重批現任議員擺爛，更保證時代力量參選人絕不包工程。不過，黃智姍卻被爆和母親一起經營「大凱」旅行社（登記負責人為黃母），而該旅行社3年內標得145件公家標案，金額逾台幣5830萬元，藍綠議員怒批「賺了鈔票又要選票」。《周刊王》透過電話及手機留言、簡訊、臉書訊息，詢問黃國昌、黃智珊及她的潘姓祕書，至截稿前無人回應。

《時報周刊》報導，女人味十足的「幸福人妻」賴琳恩，坦言過去曾想當男生，甚至練習讓嗓子變低沉，如今真的如願以償，在《美男魚澡堂》中演男人！《周刊王》本期附贈「小李毓芬」潘潘跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)