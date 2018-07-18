公宅當宿舍 沒超商公車少

北市府釋出北士科公宅36戶、252床做為學生宿舍使用，都發局預計月底公告評選辦法、租金、回饋機制，開放各校提出申請。（林縉明攝）

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中國時報
／台北報導

文化大學大群館被認定違規使用解約，400多名住宿生面臨無處可住，北市府釋出北投士林科學園區公宅做為學生宿舍，提供36戶、252床，都發局昨（17日）首度曝光樣品屋，採光明亮，大陽台、廚房設備齊全，每戶可容納7名學生，每床每月約4000元，但周邊沒有賣場、便利商店，僅一公車路線可至劍潭捷運站，生活機能、聯外交通將是學生須面對的問題。

機能差 影響學生意願

因文大大群館違規使用，校方確定與所有權人又昱公司解決，原大群館400餘位住宿生問題備受關注，北市府也成立專案小組，副市長林欽榮上周宣布，將釋出北士科、興隆公宅二期共340個床位，提供各校提報營運管理、回饋計畫進行評選。

第一波釋出的北士科公宅位於北投區福美路，提供36戶、252個床位，樣品屋昨首度曝光，每戶28.99坪，每戶4間房、2衛浴、1客廳、前後陽台，可入住7名學生，每床每月約4000元，不含水電及網路費。

依照都發局規畫，每戶2間衛浴設施，其中1間位於主臥室，居住該房間的2人不用跟其他人共用衛浴；此外，另有1人可有獨立空間，不須與他人同住，恐衍生公共衛浴分配不均及租金公平性問題。

252床 開放各校申請

都發局表示，當初大樓設計並非以做為學生宿舍使用，導致格局無法滿足學生需求，市府僅提供住宿空間，後續相關管理、租金分級收費等問題交由經營學校負責。

都發局預計月底公告評選辦法，包括管理方式、回饋機制等，開放各校提申請，但記者實際走訪，北士科公宅周邊一家便利商店或超市都沒有，對外公共運輸僅一條公車路線行駛，且每小時一班次，恐影響學生入住意願。

(中國時報)

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