綠批朱夜市殺手 侯駁民進黨害的

國民黨新北市長參選人侯友宜17日到樂華夜市大啖美食，與攤商搏感情。（葉書宏攝）

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中國時報
／綜合報導

新北市近年來許多夜市陸續倒閉，市長朱立倫遭綠營議員批評「夜市殺手」，國民黨新北市長參選人侯友宜17日到訪樂華夜市反駁，民進黨執政後觀光客都沒來，夜市生意才會困難，希望每座夜市都能比照樂華，不只合法還能兼具環保與衛生。

民進黨議員王淑慧、許昭興等人今年5月在市政總質詢中，指出板橋文創夜市、三重星光夜市、新莊輔大夜市、樹林大安夜市紛紛關門大吉，新莊老街夜市、板橋楠雅夜市也在苦撐，批評朱立倫是「夜市殺手」。

綠營指市府 規畫不當

蘇貞昌受訪表示，這些年來看到新北夜市因規畫不當，一間一間倒掉，很遺憾，如果有機會當選市長，一定想辦法規畫，讓民眾有地方去，也可創造商機。

侯友宜17日晚間到訪永和樂華夜市，一一品嘗攤販美食，受到攤商、遊客夾道高呼「凍蒜」，引起一陣旋風。

他強調，樂華夜市是有人情味、老味道，傳統的夜市，市府輔導合法後，更推動環保以及衛生政策，希望每座夜市都能比照「樂華夜市」，百分之百裝設油煙防治設備，及環保餐具，另外還有減少塑膠的「不塑之客」。

他反擊，新北傳統老夜市生意都不錯，但觀光客導向的夜市因民進黨政府政策錯誤，觀光客不敢來也沒有辦法來，影響生意。

侯訪樂華 讚夜市典範

新北市經發局長張峯源批評，蘇前縣長上任前北縣已有湳雅夜市、汐止觀光夜市2座合法夜市，任內對夜市問題視而不見毫無作為，根本就是駝鳥心態，直到新北市府協助樂華、樹林興仁合法，才有現在4座合法夜市。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞發出新聞稿反駁，針對新北市近年有4家大型夜市陸續關閉一事，蘇貞昌從未以「夜市殺手」指稱，新北市府「見笑轉生氣」，刻意栽贓抹黑、移花接木，對此，要求新北市政府正式道歉。

(中國時報)

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