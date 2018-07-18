門牌之亂 同棟樓行政區不同

桃園升格近4年，門牌依然亂象叢生，有社區同大樓卻分別隸屬不同行政區。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園升格近4年，門牌依然亂象叢生，甚至同大樓卻不同行政區，苦了郵差和瓦斯工。民政局稱一次全換金額太大要「國際標」，改以1年換10萬，讓市議員謝彰文痛斥：「門牌整編要國際標貽笑大方」，全換完要9年超級「牛步」，要求加快速度。

民政局戶政科長羅慧玲喊冤說依規定899萬元以上預算就要開國際標，加上考量人力問題，才會1年編列800萬元、整編10萬面門牌，每年執行率都逾9成，至今已完成27萬面，針對居民意見分歧路段則邀集地方里長和里民溝通，再著手整編，避免擾民。

找嘸路事小 延誤救援還得了

「有路沒有名、有名沒有路、同路不同名、同名不同路！」議員邱素芬17日以打油詩諷刺門牌整編沒有跟上升格腳步，像是中壢白馬莊，相鄰住戶一邊是中央西路，另一邊卻是白馬莊，同一條路還摻雜了王子二街等門牌，地址門牌錯亂猶如迷宮，連本地人都會搞混。桃園區也有同棟大樓不同行政區，同是永福西街112巷卻有185戶是桃園區、13戶是八德區，直言民眾找不到路事小、發生社會案件延誤救援還得了。

地址亂如迷宮 本地人也無解

議員謝彰文也說，桃園市門牌統計數約90萬9046面，部分門牌老舊難以辦識地址，2016年開始逐年編列預算換發新式門牌，但升格近4年僅完成27萬5761面新式門牌、換發率約3成，斥責整編計畫牛步化，尤其是同條道路的英譯名稱常隨不同區域改變拼法，各單位應該通力合作，不要讓道路難尋。

(中國時報)

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