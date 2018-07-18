全台最大 崙尾綠能專區啟動

位在海埔新生地的綠能專區配合潮汐將採特殊自然工法，設置隨漲退潮浮動的水上型太陽光電。（謝瓊雲攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

經濟部工業局17日至彰濱工業區舉行「彰濱綠能、光電躍升」彰濱崙尾綠能專區啟動儀式，宣布經由遴選，引進辰亞電力、厚固光電、曄恆能源3家廠商，將開發特殊水上型太陽能光電系統，打造成全台首座且面積最大的綠能專區。

民間集資 採自然工法

啟動儀式由經濟部次長曾文生、彰化縣副縣長林明裕、工業局副局長游振偉，和3家能源公司董座、彰濱廠商代表與民代等參與；彰濱崙尾段海埔新生地開發，原打算填海造陸，經評估後決定改採自然工法，設置水上型太陽能光電系統。

曾文生表示，行政院加速太陽光電推動計畫，力拼2年內達到1.52GW；彰濱綠能專區總面積347公頃、引進民間集資163億元，裝置容量共計320MW，年發電量達4.36億度。未來從台61線高架看下去，將是全台最大規模的太陽能光電廠。

風光大縣 全新里程碑

曾文生說，光電專區將成為彰化邁向風光大縣全新里程碑，也將是最顯著地標景觀，位在海岸線上規模龐大的光電廠，漲潮時太陽能發電板浮在水上，退潮時落在地上，是台灣人智慧結晶。

林明裕表示，彰濱崙尾東區裝置容量有320MW、由中華電信拿下台電的崙尾西區即將建置完成100MW，加上縣內屋頂型設置在工廠89MW、校園31MW、大城芳苑地不利耕種區40MW，合計逾580MW，可供全縣一半家庭用電。待彰濱外海離岸風電建置完成8.5GW，屆時彰化縣發電量將可供應全台一半家庭用電。

(中國時報)

門牌之亂 同棟樓行政區不同 麻豆推頂級文旦 搶高端市場

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。