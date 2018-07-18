全台最大 崙尾綠能專區啟動

2018年07月18日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

經濟部工業局17日至彰濱工業區舉行「彰濱綠能、光電躍升」彰濱崙尾綠能專區啟動儀式，宣布經由遴選，引進辰亞電力、厚固光電、曄恆能源3家廠商，將開發特殊水上型太陽能光電系統，打造成全台首座且面積最大的綠能專區。

民間集資 採自然工法

啟動儀式由經濟部次長曾文生、彰化縣副縣長林明裕、工業局副局長游振偉，和3家能源公司董座、彰濱廠商代表與民代等參與；彰濱崙尾段海埔新生地開發，原打算填海造陸，經評估後決定改採自然工法，設置水上型太陽能光電系統。

曾文生表示，行政院加速太陽光電推動計畫，力拼2年內達到1.52GW；彰濱綠能專區總面積347公頃、引進民間集資163億元，裝置容量共計320MW，年發電量達4.36億度。未來從台61線高架看下去，將是全台最大規模的太陽能光電廠。

風光大縣 全新里程碑

曾文生說，光電專區將成為彰化邁向風光大縣全新里程碑，也將是最顯著地標景觀，位在海岸線上規模龐大的光電廠，漲潮時太陽能發電板浮在水上，退潮時落在地上，是台灣人智慧結晶。

林明裕表示，彰濱崙尾東區裝置容量有320MW、由中華電信拿下台電的崙尾西區即將建置完成100MW，加上縣內屋頂型設置在工廠89MW、校園31MW、大城芳苑地不利耕種區40MW，合計逾580MW，可供全縣一半家庭用電。待彰濱外海離岸風電建置完成8.5GW，屆時彰化縣發電量將可供應全台一半家庭用電。

(中國時報)