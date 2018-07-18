麻豆推頂級文旦 搶高端市場

2018年07月18日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

台南市政府農業局行銷愛文芒果，與南化區農會合作，推出限量500盒的頂級愛文芒果王禮盒，每盒2顆定價1000元，想吃還得先預約，市場反應不錯；麻豆文旦即將在下個月進入產季，麻豆區農會不讓芒果專美於前，今年規畫推出精品級的頂級文旦禮盒，8月將北上舉辦行銷活動，搶攻高端市場。

不讓芒果專美於前

南化區農會推出的頂級愛文芒果王禮盒挑戰市場最高價格，從外銷日本等級的鮮果中挑選，甜度要12度以上，重量介於550到590公克，且表皮無損傷，果實色度均勻，散發如紅寶石般光澤，送禮大方又有話題性。

再過不到1個月就是麻豆文旦產季，麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，為了能夠強化麻豆文旦在市場的龍頭地位，今年產季規畫推出精品級的頂級文旦禮盒，每盒6顆裝，目前價格未定，包裝也仍在趕工設計與製作中，文旦將由得獎的優質果園中篩選，麻豆文旦品質已有口皆碑，但這次的精品文旦絕對會讓消費感到驚豔。

加工產品 選擇多樣

除了鮮果外，麻豆農會也開發許多周邊加工產品，包括沐浴清潔及保養用品、柚子茶、柚子蔘、防蚊貼等，今年則開發出帶有柚香及梅子香的柚皮糖，提供消費者多樣化選擇；8月也將北上前往台北101、台北農產運銷公司等地舉辦文旦品嘗行銷會，替文旦季暖身。

(中國時報)