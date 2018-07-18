拚錢途 10萬加盟輕鬆當老闆

2018年07月18日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

時機歹歹，不想領死薪水，勇於創業的民眾增多。高雄連鎖加盟展20日首度移師高雄巨蛋展出，今年鎖定小資創業，放低加盟門檻，有廠商喊出免加盟權利金，或是10萬輕鬆當老闆，預估創造7500個就業機會，產值上看15億元。

上百攤位 餐飲業比例高

台灣連鎖加盟策進會理事長李日東指出，加盟展20日起登場，超過50個品牌，展出100多個攤位，餐飲及非餐飲比重為57％、43％，餐飲業則以早午餐、手搖飲料為大宗，預料4天展期可望吸引上萬民眾到場。

李日東提及，近年景氣不好，創業門檻放低，特別鎖定小資本額加盟創業，像是湯包業者「石一籠」店面方案祭出免加盟金、設備自費；炸雞店「吮指王」提供免加盟權利金，還送DM、造型圖等。

早餐店市場競爭激烈，弘爺漢堡則推出展場最優惠方案，其中「10萬元招募菁英店東」推出5年多來，培訓人力開設近20家店，平均每人月收入約6、7萬元，適合缺少創業資金的創業者，只需付10萬保證金，就可當老闆。

另外，看準現代人重視食安問題，「旭信塑膠」研發10多年推出PET無毒環保餐具，規畫368個行政區設立據點，展開加盟計畫，強調零風險、免加盟金、無保證金、無權利金。

小資創業 專業講師教你

主辦單位也大手筆祭出各項優惠，包含高屏地區7-11免費索票、觀展抽好禮等，現場舉辦「創業行銷大師論壇」，提供想要創業民眾做好更多準備。

(中國時報)