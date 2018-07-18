蘇貞昌批汙水接管慢　新北回擊牛頭硬接馬嘴

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中國時報
吳岳修／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌批評三鶯水資源回收中心的用戶生活汙水接管緩慢，諷刺新北市府水利局的澄清文是「見笑轉生氣」，水利局17日再度重炮回擊，反問蘇貞昌擔任台北縣長任內，三鶯汙水接管1戶都沒有，卸任時全縣汙水接管率僅有7.24％，朱立倫任內已提升至87.56％以上，直指蘇的說法根本是「牛頭硬接馬嘴」，呼籲蘇不要為了選舉亂放話。

蘇貞昌辦公室日前發布「新北市三鶯水資源回收中心汙水處理2022年才能用」訊息，水利局認為數據有誤提出說明，蘇17日拜訪坪林農會時再次聲稱他提出的資訊是事實，三鶯汙水處理中心剪綵花了11億公帑，至今只有9百戶通水，得等到2022年才能完成三鶯地區1萬8千戶汙水接管，蘇還找來議員陳永福、廖筱清背書，直指新北市府是「見笑轉生氣」。

面對蘇接連批評，水利局17日再發聲明，強調11億是營建署核定的汙水處理中心工程興建預算，但中心早在2017年完工啟用，實際經費僅8.68億元，非11億元。

水利局表示，三鶯水資源回收中心是國內首座結合汙水處理設施地下化與設置多元綠地景觀，汙水下水道系統建設本來就很花時間，系統採分期分年方式建設，目前已接通三鶯地區950戶生活汙水接管，預計年底將完成2100戶汙水接管，且三鶯地區主幹管也將在年底完成，「建設效率絕對很好」。

(中國時報)

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