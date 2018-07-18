蔡訪601旅 場外勞團抗議被打壓

蔡英文總統17日到龍潭陸軍601旅，退役飛官方家駿抱怨，警方設置意見表達區過遠，總統根本看不到、聽不到民眾聲音。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

蔡英文總統17日早上到陸軍601旅，包含桃市產總、退軍、退警、台灣建國黨等20多人前往抗議，但抗議人群被隔離在離車隊百米遠處，也讓飛官退伍的方家駿抱怨，政府以為「聽不到、看不到」就天下太平了，更令人不滿。

桃園市產業總工會、美光科技、佳福育樂工會幹部17日利用蔡總統前往601旅視察阿帕契攻擊直升機全作戰能力成軍典禮時抗議，桃產總理事長莊福凱表示，美光科技工會、佳福育樂工會成員被打壓，雖然勞動部認定公司已構成不當勞動行為，但至今還是無法回公司上班，希望政府出面為勞工撐腰。其他工會人員則說，若政府視而不見，年底地方大選，勞工會用選票告訴政府別再騙了。

桃產總表示，日前民進黨全代會以「堅持改革轉型，台灣生生不息」為口號，但執政2年來，勞基法2次修惡，此外勞保年金岌岌可危，還有工會幹部被打壓，質疑改革僅有口號。

方家駿則身穿飛行員服裝激動抗議，指意見表達區離總統太遠，聲音怎麼讓她聽得見？員警只好不斷勸說，安撫方家駿情緒。警方表示，民眾在意見表達時沒有發生肢體衝突，民眾表達訴求後，陸續離開現場。但有員警私下批評，高層要求「看不到、聽不到」的作法，反而挑動對政府不滿的團體情緒，對於維護陳抗秩序，實在吃力不討好。

(中國時報)

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