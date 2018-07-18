藍強力杯葛 16案獲保留

2018年07月18日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府107年度總預算案，台中市議會臨時會審議市府要追減6.2億餘元預算，引起國民黨團強力杯葛，抨擊攸關民生、社福及建設有77項，經政黨協商破裂採逐項表決，有61案通過追減、16案被否決。市府強調，提出追減項目多為視實際狀況做滾動式調整，讓預算發揮最大效益。

台中市議會17日舉行臨時會，會中針對日前交通局長王義川在立委黃國書成立聯合服務處時，曾言語暗諷國民黨籍市議員等不當用詞，引起市議員強烈不滿；議長林士昌要求王公開道歉！王義川以「用詞不當、表示歉意」向議員們道歉。

針對市府要追減預算，國民黨提出77項反對市府刪減，黨團協商破裂，採逐條記名表決。經藍、綠展開激烈預算攻防，攸關社會、原民、警察、消防等局處16案追減預算共4765萬餘元，未獲通過，其餘5億多元在綠營人數優勢下被刪除。

市府這次追加預算共100.94億餘元，追減預算6.2億元，不同意追減4765萬4000元，短差市府自行調整彌平。

國民黨團書記長李中指出，今年初審查市府107年度總預算時，各局處浮編預算，還出示中央補助公文文號，在議會強度關山；不到4個月市府竟提出減預算，顯示市府浮編預算，無法執行才提出追減。

民進黨團總召李天生說，這次追減案多為中央補助款調整，或市府將暫時用不到或標案結餘款，藍營擋預算習慣了，只要聽到「預算」就是要擋。

(中國時報)