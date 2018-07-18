台灣大賽車 大鵬灣風馳競速

2018年07月18日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

TSF台灣大賽車今年邁入第6年，而第2站將於21、22日在大鵬灣國際賽車場盛大展開，屆時將沿用先前的直播模式，不讓民眾錯過任何一個精彩畫面，而此次的超級跑車組還來了4台百萬級超跑，保證讓觀眾目不轉睛！

大鵬灣國際賽車場表示，除了首站的LAMBORGHINI GT3及Audi R8之外，此次還加入2台法拉利，分別是Ferrari 488 GT3及Ferrari 488 Challenge，而其中駕駛488 Challenge的車手更是整場的亮點，即此次選手之花黃淑妮。

大鵬灣國際賽車場指出，此次賽組分為二輪組之TSBC台灣超級摩托車錦標賽、四輪組之超級跑車賽SUPER GT與超級房車賽SUPER ST，車隊有18隊近45為車手，而超級跑車、超級房車組則有18位車手，戰況超激烈。

主辦單位指出，第2站將沿用先前的直播模式，將最精彩的賽事，搭配主持人、車評的解說，讓民眾不錯過任何一個精采畫面，而大會也做出承諾，未來計畫將直播視訊的鏡頭直接帶入車內，讓觀眾更能感受到比賽現場的刺激感。

台灣大賽將於20日至22日進行，週五為練習、周六則為排位賽，22日正式進入決賽，而主辦方為體恤民眾在炎熱夏天前來觀賽，比賽當天也將免費開放二樓VIP室供民眾使用，主辦方說，怕熱又熱愛賽車的民眾，不妨可趁此次機會，親身前來一探賽車的魅力。

(中國時報)